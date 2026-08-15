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El Burgos apela al Plantío para empezar con buen pie ante un Córdoba que busca mejorar

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Burgos/Córdoba, 15 ago (EFE).- El Burgos CF confía en su público del estadio El Plantío para comenzar con buen pie la temporada en LaLiga Hypermotion (Segunda) ante un Córdoba al que el técnico local, Sergio Francisco, considera un rival "atrevido" y con una propuesta ofensiva muy definida.

El técnico blanquinegro conoce además a su homólogo, Iván Ania, con quien coincidió como futbolista en Tarragona y por ello espera "un equipo muy agresivo".

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El entrenador del Burgos considera que el conjunto andaluz mantiene una línea continuista respecto al pasado curso, especialmente en su propuesta futbolística, aunque reconoce que ha introducido cambios en su plantilla.

Para el partido, Sergio Francisco no podrá contar con Alex Lizancos y Oier Luengo, ambos lesionados, pero el resto de los jugadores están disponibles para el partido.

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Por su parte, el Córdoba inicia este domingo su andadura liguera, un compromiso inaugural al que los blanquiverdes llegan con la intención de refrendar las sensaciones mostradas durante gran parte del verano y de resarcirse de su último tropiezo preparatorio.

​El conjunto dirigido por Iván Ania ha completado una fase de preparación que se ha saldado con un balance positivo de dos victorias y tres empates en sus primeros cinco amistosos.

En ellos ha demostrado una notable capacidad competitiva ante equipos de entidad, aunque el contundente revés encajado frente al Almería (4-0) en el cierre del calendario estival ha obligado al cuerpo técnico a reajustar los mecanismos tácticos.

​Para intentar asaltar el feudo burgalés, el técnico asturiano mantiene varias incógnitas en su once titular, entre las que destaca la pugna entre Iker Álvarez y Guilherme Fernandes por defender la portería.

También está la duda en el lateral derecho entre Egoitz y Albarrán, todo ello dentro de una convocatoria mermada por las lesiones anunciadas de Fomeyem, Jacobo Martí, El Jebari y Adilson Mendes, con lo que se deja el peso de la zaga en la figura del central Rubén Alves para frenar la renovada propuesta local.

- Alineaciones probables:

Burgos: Cantero, Dadie, Sergio González, Grego Sierra, Vilarrasa, Grajera, Galdames, David González, Curro, Javi Llabrés y Alex Forés.

Córdoba: Iker Álvarez; Albarrán, Juan Gutierrez, Rubén Alves, Tasende; Isma Ruiz, Diarra, Adnane Ghailan; Carracedo, Diego Bri y Enol.

Árbitro: Daniel Miranda.

Estadio: Estadio Municipal de El Plantío (Burgos).

Hora: 19.00 horas. EFE

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vfr-orv/ajc-agr/igg/cmm

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