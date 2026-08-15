Desconfinado Alpartir tras la evolución positiva del incendio en Algairén (Zaragoza)

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Zaragoza, 15 ago (EFE).- El municipio zaragozano de Alpartir ha sido desconfinado este sábado, una decisión que llega después de que el incendio declarado el viernes en la sierra de Algairén haya mostrado una evolución positiva.

El Gobierno de Aragón ha informado de esta medida, tras haber ordenado confinar la localidad el viernes por la presencia de humo.

El incendio en la sierra de Algairén fue declarado en la tarde del viernes y afecta a unas 200 hectáreas, aunque presenta una buena evolución.

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Al respecto, el consejero de Interior del Gobierno de Aragón, Roberto Bermúdez de Castro, ha explicado este sábado que ya se está realizando el perímetro del incendio y que el director de extinción del fuego "es optimista", aunque todavía no lo da por estabilizado. EFE