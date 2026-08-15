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Desalojados dos pueblos por el incendio forestal de nivel 2 en Hermisende (Zamora)

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Zamora, 15 ago (EFE).- El incendio forestal que se ha declarado esta madrugada en La Tejera, un anejo del término municipal zamorano de Hermisende, casi en la frontera con Portugal y cerca también de Ourense, ha obligado a desalojar las poblaciones de San Ciprián y Castromil y sigue en nivel 2 de gravedad.

El avance de las llamas a largo de la jornada ha obligado a efectuar a primera hora de esta tarde las evacuaciones de esos dos anejos de Hermisende, que conjuntamente suman una población de 110 habitantes censados.

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La cercanía de las llamas ha hecho necesario también cortar al tráfico la carretera provincial de Zamora ZA-L-2698 que une ambas poblaciones, según han informado fuentes del operativo de extinción.

Las evacuaciones se han llevado a cabo once horas después de que pasadas las cinco y media de la mañana se declarase ese fuego del que aún no se han determinado las causas de inicio, aunque todo parece indicar por el lugar y la hora de comienzo que pudo haber sido provocado de forma intencionada.

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Este punto de la provincia de Zamora acumula una quincena de incendios este verano.

El incendio, que se originó en una zona de monte, ha movilizado hasta el momento a dos técnicos, seis agentes medioambientales, nueve cuadrillas, tres de ellas helitransportadas, dos autobombas, cuatro retenes de maquinaria, nueve medios aéreos y dos dotaciones de bomberos. EFE

aff/orv/jlp

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