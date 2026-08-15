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Cuatro detenidos en Bizkaia acusados de agredir sexualmente a una menor de 14 años

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Bilbao, 15 ago (EFE).- La Ertzaintza ha detenido a cuatro hombres, de entre 19 y 54 años, acusados de agredir sexualmente a una menor de 14 en Bizkaia, a la que tres de ellos habían contactado por redes sociales, y ha investigado a otros tres por facilitarle droga, según ha confirmado el cuerpo este sábado a EFE.

El caso arrancó el pasado 16 de junio, cuando la joven acudió a la comisaría de Ibaizabal para denunciar una agresión sexual ocurrida dos días antes en una lonja de Basauri.

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La menor señaló en su denuncia que el autor fue un hombre de 39 años, que además la grabó con el móvil.

Los agentes lo detuvieron ese mismo día en Basauri. Tenía antecedentes policiales y había sido arrestado en dos ocasiones anteriores.

A raíz de las indagaciones, la Policía vasca apreció que podía haber más implicados y pasó el caso a su grupo especializado en delitos contra menores.

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Entre julio y principios de agosto, los investigadores localizaron a otros tres hombres que habían hablado con la menor por redes sociales con contenido sexual y que, presuntamente, mantuvieron relaciones con ella sabiendo que no alcanzaba la edad de consentimiento sexual, fijada en España en los 16 años.

El 16 de julio, un mes después de interponerse la denuncia, detuvieron en Bilbao a un joven de 19 años, sin antecedentes, que pasó a disposición judicial ese mismo día.

El 23 de julio arrestaron en Erandio a otro joven, con antecedentes por tráfico de drogas.

El 5 de agosto detuvieron en Barakaldo al cuarto hombre, de 54 años, también sin antecedentes y puesto a disposición judicial en la misma jornada.

A los cuatro se les acusa de un presunto delito de agresión sexual a menor de 16 años.

La investigación apunta además a otros tres hombres, de 17, 21 y 28 años, a los que se atribuye haber facilitado droga a la víctima.

Todos los detenidos e investigados son españoles. EFE

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