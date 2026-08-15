Cierran al culto cinco templos de Granada por daños vinculados a los terremotos

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Granada, 15 ago (EFE).- La Archidiócesis de Granada ha cerrado al culto cinco templos de esta capital andaluza por motivos de seguridad y hasta revisar los daños que han sufrido estos inmuebles en su interior por la sucesión de terremotos de este sábado.

En un comunicado, la Archidiócesis ha explicado que el cierre se produce de manera preventiva porque aún no se conoce la envergadura de los daños, por lo que han solicitado que no abran al culto hasta que puedan ser revisados adecuadamente.

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El cierre coincide con el día de la Asunción de la Virgen María, una jornada festiva, y la medida se extenderá hasta que los templos puedan someterse a una inspección adecuada este próximo lunes.

Los templos afectados por los terremotos son la céntrica Basílica de las Angustias, patrona de la ciudad; la parroquia Santa María Magdalena; la iglesia de San Miguel Bajo, en el Albaicín; la parroquia Nuestra Señora de Gracia, y la Parroquia Santos Justo y Pastor.

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El resto de templos están pendientes de que los párrocos comuniquen el estado por motivos de seguridad. EFE

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