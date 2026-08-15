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Cervera: La clave es hacer un partido largo e igualado

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Santa Cruz de Tenerife, 15 ago (EFE).- El entrenador del CD Tenerife, Álvaro Cervera, ha analizado que la clave del estreno liguero ante el Eibar este domingo en Ipurúa pasará por hacer un partido "largo e igualado", en el que el rival no consiga dominar la posesión de pelota, porque si su equipo se somete a "sobrevivir", lo pasarán mal.

El técnico blanquiazul considera al Tenerife como "una incógnita" por el nuevo cambio de categoría, que viene marcado por una plantilla en la que hay muchos jugadores que no han participado en la misma y por consiguiente no tienen la experiencia necesaria, pero a su vez confía plenamente en las características de sus futbolistas para hacer un buen papel.

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En cuanto al mercado de fichajes, ha asegurado que le gustaría una última incorporación para reforzar la punta del ataque, con un 'nueve' que sea preferiblemente "rápido y con cierta presencia en el área", para aportar así unas características que estén entre Enric Gallego y Grant-León Ranos.

Sobre el Eibar, Cervera ha afirmado que es un equipo "muy reconocible", que le "gusta mucho" y considera que estará en la parte alta de la tabla clasificatoria durante el transcurso de la liga, como ha sido habitual durante las últimas temporadas, ya que es un grupo "con jugadores de la categoría y reconocidos en ésta", que mezcla veteranía con juventud.

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En cuanto a las ausencias, ha confirmado que para el debut liguero no estarán Anthony Landázuri por sanción, Roko Jureskin por su reciente llegada, que se encuentra en proceso de adaptación, Marc Mateu por unas molestias musculares, y Jesús de Miguel, que ha conseguido incorporarse a los entrenamientos de grupo pero "el ritmo todavía no es el adecuado".

Por este inconveniente en el lateral izquierdo con las bajas de Marc Mateu y Roko Jureskin, Cervera ha confirmado que tendrá que contar con David Rodríguez como titular en esa demarcación para enfrentarse ante el Eibar; una decisión que deportivamente no le "incomoda mucho", pero le molesta el hecho de tener que recurrir a otro jugador de la línea defensiva que no cubre directamente esa posición. EFE

AM/jmor/arh

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