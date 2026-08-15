Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Arsenal y Manchester City levantan el telón inglés

Guardar

Redacción deportes, 15 ago (EFE).- El fútbol inglés, con la puesta en escena de la Community Shield, la Supercopa en Inglaterra, levanta el telón competitivo este domingo (16.00 hora CET) con el duelo entre el último campeón de la Premier, el Arsenal de Mikel Arteta, y el Manchester City, vencedor de la FA Cup que inicia una nueva etapa, sin Pep Guardiola en su banquillo.

Las tornas han cambiado en el arranque oficial del fútbol inglés donde los 'gunners' han acaparado el dominio que en los últimos tiempos correspondía a los 'citizen'. Arteta ha devuelto a la cima al conjunto londinense que además, fue subcampeón de la Liga de Campeones.

PUBLICIDAD

Con la condición de rey de la Premier, después de veintidós años de espera, arranca un nuevo proyecto 'gunner', consolidado, en un duelo aún condicionado por la falta de rodaje y con plantillas por apuntalar por parte de ambos equipos.

El Arsenal, que afronta su vigésima quinta participación en la Supercopa, que ha ganado dieciséis veces, mantiene la continuidad en sus líneas, con el noruego Martin Odegaard y Declan Rice como faros y Bruno Guimaraes y Christos Tzolis como principales refuerzos.

PUBLICIDAD

En pretemporada, el Arsenal goleó al Girona español aunque perdió con el Betis y con el Borussia Dortmund. Acabó sus partidos de preparación con un empate ante el Como, aunque venció en los penaltis.

"Va a ser un partido muy exigente. El City siempre encuentra la manera de competir y tiene jugadores de mucho nivel. Tenemos que ofrecer nuestra mejor versión para aspirar al trofeo", dijo Arteta, que elogió a Guardiola, exentrenador del City.

"Para mí es el mejor entrenador de la historia del fútbol", subrayó Arteta, que encontrará al otro lado de los banquillos al italiano Enzo Maresca, nuevo preparador de los 'sky blues', que lleva una pretemporada estupenda, al alza, sin conocer la derrota. Empató con el Inter de Milan y también ante el Atlético de Madrid.

“Para mí, personalmente, es un título”, aseguró Maresca en su rueda de prensa previa al partido. “Cuando hay un título y una final en juego, siempre intentas ganar el partido”, dijo.

“Así que de partido amistoso nada. Es un trofeo que vamos a hacer todo lo posible por ganar, para conseguir nuestro primer título”, subrayó el italiano.

Los cara a cara recientes favorecen al Manchester City. El pasado curso ganó en la Copa de la Liga y en el último encuentro de la Premier entre ambos. Y en los cinco choques recientes entre todas las competiciones, el City acumula tres partidos ganados por uno del Arsenal, además de un empate.

Sin embargo, la última vez que jugaron en este torneo, en 2023, fue el Arsenal el que se llevó la victoria.

El Manchester United, con veintiún títulos, aunque el último hace diez años, es el que más trofeos tiene. El Arsenal es el segundo, con diecisiete, el más reciente en 2023, y el Liverpool, el tercero, con dieciséis. Después está el Everton, con nueve. El Manchester City es el quinto, con siete, el último en 2024.

- Alineaciones probables:

Arsenal: Kepa Arrizabalaga; Ben White, Cristián Mosquera, Gabriel, Calafiori; Martin Odegaard, Bruno Guimaraes, Lewis-Skelly; Dowman, Tzolis y Gyoekeres.

Manchester City: Donnarumma; Matheus Nunes, Ruben Dias, Gvardiol, Ait Nuri; Kovacevic, Nico González; Semenyo, Foden, Doku; y Omar Marmoush.

Árbitro: Sam Barrott.

Estadio: Principality Stadium, de Cardiff.

Hora: 16.00 CET (14.00 GMT). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El chef Jordi Cruz revela el orden correcto para aliñar una ensalada: “Cada uno lo hace en el orden que desea, pero si hacemos caso a la lógica, asi es como se hace”

El cocinero estrella Michelín explica por qué seguir un orden puede marcar la diferencia al preparar este plato tan habitual

El chef Jordi Cruz revela el orden correcto para aliñar una ensalada: “Cada uno lo hace en el orden que desea, pero si hacemos caso a la lógica, asi es como se hace”

Carla Fornas, odontóloga: “No te blanquees los dientes sin hacerte una limpieza. Es literalmente tirar el dinero”

Es importante tomar ciertas medidas para que el procedimiento dé el resultado esperado

Carla Fornas, odontóloga: “No te blanquees los dientes sin hacerte una limpieza. Es literalmente tirar el dinero”

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Como cada sábado, aquí están los resultados del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

El incendio forestal de Riglos (Huesca) afecta ya a más de 15.000 hectáreas: el operativo contiene el avance hacia los núcleos urbanos tras una noche “muy compleja”

Se mantienen desalojadas 18 poblaciones con 1.021 personas afectadas, mientras los efectivos aprovecharán el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad

El incendio forestal de Riglos (Huesca) afecta ya a más de 15.000 hectáreas: el operativo contiene el avance hacia los núcleos urbanos tras una noche “muy compleja”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Terremoto en Granda: Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud, mientras prosiguen las tareas de inspección sin detectar daños estructurales graves

Terremoto en Granda: Emergencias avisa de réplicas de hasta 3,5 de magnitud, mientras prosiguen las tareas de inspección sin detectar daños estructurales graves

Italia vuelve a mandar un mensaje a España con el cierre del espacio Schengen: “En lugar de preocuparse por nosotros, Madrid debería preocuparse por Marruecos”

Marruecos frustra un intento de alcanzar Ceuta de cientos de migrantes subsaharianos en los alrededores de Castillejos

Gibraltar, la puerta de Europa que los migrantes no buscan pese a estar a pocos kilómetros de África: “Es mucho más fácil arribar a cualquier punto de la costa española”

El terremoto de Granada, en imágenes: desprendimientos, fachadas dañadas y una noche de alerta y al raso para numerosos vecinos

ECONOMÍA

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

Grupos de cotización de la Seguridad Social en 2026: cuáles son, cuál te corresponde y cómo afecta a tu nómina y pensión

La prórroga de Almaraz puede “romper” el calendario de cierre de las nucleares y “frenar” el despliegue de las renovables

Marroquíes, colombianos y rumanos lideran la afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que bate récords con 3,5 millones

Carsten Brzeski, un reconocido economista alemán, avisa del cambio en el turismo que transformará el verano en el sur de Europa

Los caseros endurecen los requisitos y los inquilinos lo pagan: alquileres al alza, 300 candidatos por piso y mudanzas a la fuerza

DEPORTES

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

Ya es oficial: Ferran Torres, nuevo jugador del PSG después de que el FC Barcelona cierre el fichaje por más de 50 millones de euros y ya piense en Julián Álvarez

María Pérez y Paul McGrath consiguen dos oros para España en Marcha en la final de Birmingham con un bonito gesto de Pérez con su competidora y amiga íntima

Del exilio de Vallehermoso al destierro en Butarque 50 años después: el Rayo Vallecano se queda sin aniversario y empieza LaLiga sin casa

Rodri no descarta quedarse en el Manchester City: “Daré todo lo que tengo en este club durante los próximos 12 meses”

Horario y dónde ver el Europeo de Atletismo de Birmingham 2026 este fin de semana: el campeonato entra en la recta final con las últimas medallas en juego