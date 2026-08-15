Actúan por tierra y aire contra un incendio forestal en El Turón (Granada)

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Granada, 15 ago (EFE).- El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) ha activado este sábado tres medios aéreos en apoyo a los terrestres para combatir un incendio declarado en un paraje de El Turón (Granada).

Según han informado fuentes del Infoca, el incendio forestal se ha declarado en este municipio de la Alpujarra de Granada de unos 200 vecinos.

El Infoca ha activado un helicóptero semipesado y dos aviones de carga en tierra que refuerzan la labor de 7 bomberos forestales, un técnico de operaciones y una autobomba.

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Por otro lado, medios del Plan Infoca han controlado a las 13:35 horas de este sábado el incendio declarado en un paraje de Alfacar por el impacto de un rayo. EFE

mro/avl/jlp