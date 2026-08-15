3-1. Victoria convincente del Bayern y preocupación por Laimer, Musiala y Kim Min-Jae

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Redacción deportes, 15 ago (EFE).- El Bayern Múnich mostró su mejoría respecto a sus anteriores partidos de preparación con un solvente triunfo ante el Leipzig (3-1), en un duelo marcado por las lesiones del austríaco Konrad Laimer, el coreano Kim Min-Jae y Jamal Musiala.

Las dolencias de los tres jugadores, que tuvieron que abandonar el campo, están a expensas de las pruebas que determinarán el alcance. Pero suponen un contratiempo para Vincent Kompany a diez días del arranque de la Bundesliga.

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El choque disputado en el Allianz Arena lo desequilibró el colombiano Luis Díaz a los trece minutos pero el Leipzig igualó al inicio de la segunda parte, con el gol de Brajan Gruda a pase de Max Finkgrafe.

No le dio tiempo al combinado del argentino Martín Demichelis a asumir la igualada porque cinco minutos después, Nathaniel Brown llevó a la red una buena asistencia de Aleksandar Pavlovic.

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En el tramo final, Jamal Musiala rentabilizó un balón recibido de Ismael Saibari y selló la tercera victoria seguida del Bayern tras las logradas ante el Jeju coreano y el Rottach Egern.

Fue el debut en pretemporada de Musiala y Saibiari. Laimer se lesionó en los primeros minutos y Minjae Kim ya entrada en la segunda parte. Musiala se dañó al marcar el tercer gol. EFE

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