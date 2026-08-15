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3-1. Un inspirado João Pedro condena a la Real Sociedad ante el Chelsea

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San Sebastián, 15 ago (EFE).- La Real Sociedad volvió a tropezar esta pretemporada, esta vez ante el Chelsea de Xabi Alonso (3-1), en un partido disputado en Londres que estuvo marcado por la gran actuación del delantero brasileño João Pedro.

En el minuto 10 llegó el primer tanto del encuentro. Pedro Neto centró desde la derecha, João Pedro conectó el remate y, tras una parada de mérito de Remiro, Morgan Rogers aprovechó el rechace para adelantar al equipo londinense.

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Siete minutos después, la Real Sociedad reaccionó por medio de Sučić, que abrió el juego a una banda para la llegada de Barrenetxea. El extremo se internó en el área y, tras un buen recorte, armó un disparo que se marchó rozando el poste derecho de Robert Sánchez.

A la media hora de juego, el conjunto donostiarra dispuso de otra ocasión de gol. Take Kubo ejecutó una falta contra la barrera, pero el propio jugador japonés recogió el balón, apuró hasta la línea de banda y puso un centro raso para Jon Martín, cuyo remate a bocajarro fue despejado por Robert Sánchez con una gran parada.

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Antes del descanso y después de un mal despeje de Palestra en el área, Aramburu enganchó un disparo de volea desde larga distancia que se coló cerca de la cepa de un poste para poner el empate.

Nada más comenzar la segunda mitad, Palmer desbordó por la banda derecha a Sergio Gómez y cedió atrás para Reece James, quien puso un centro preciso al área desde el vértice. Allí, João Pedro se impuso en el salto a Aramburu para batir de cabeza a Remiro y volver a poner por delante a los locales.

La sentencia definitiva llegó en el minuto 77. Malo Gusto filtró un gran pase a la espalda de la zaga realista para la carrera de João Pedro, quien no perdonó en el mano a mano ante Remiro y definió con un disparo cruzado para poner el 3-1 definitivo en el marcador.

Mikel Oyarzabal entró en el minuto 63, completando su primer y único partido de pretemporada tras su periodo vacacional.

- Ficha técnica:

3 - Chelsea: Robert Sánchez; Palestra, Fofana, Lacroix, Colwill, Reece James; Caicedo, Rogers, Palmer, Neto; y João Pedro. Jugaron además Penders, Malo Gusto, Acheampong, Enzo Fernández, Estevao, Lavia, Pep Chavarría, Hato y Gittens.

1 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Beitia, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Luka Sučić, Carlos Soler; Take Kubo, Barrenetxea y Oskarsson. Jugaron también Turrientes, Zubeldia, Oyarzabal, Marchal, Aihen, Pablo Marín y Zakharyan.

Goles: 1-0, min. 10: Rogers. 1-1, min. 45: Aramburu. 2-1 min. 47: Joao Pedro. 3-1 min.77: Joao Pedro.

Árbitro: Andy Madley. Sin amonestaciones.

Incidencias: séptimo encuentro de pretemporada de la Real Sociedad, disputado en el estadio Stamford Bridge de Londres ante 39.000 espectadores. EFE

pbl/is/ism

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