2-1. Kleindienst alarga la mala racha de Emery

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Redacción deportes, 15 ago (EFE).- Un doblete de Tim Kleindienst, que anotó dos tantos en cuatro minutos, propició la tercera derrota seguida del Aston Villa de Unai Emery, superado el pasado miércoles en la Supercopa de Europa por el París Saint Germain.

Kleindienst abrió el marcador en el minuto 32 a pase de Franck Honorat y marcó el segundo en el 35, tras una asistencia de Kevin Stoger.

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El Aston Villa, que se quedó con diez jugadores en el minuto 67 por la expulsión del brasileño Alyson, acortó distancias en el 69 por medio de su capitán, el escocés John McGinn.

El cuadro de Emery sufrió su tercera derrota consecutiva tras las del partido con el Bayern antes de enfrentarse al PSG. El Borussia, por su parte, ha ganado cada uno de sus partidos de pretemporada. EFE

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