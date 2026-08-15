141,6 litros por metro cuadrado y rachas viento de 100 kilómetros hora en Torás, Castellón

Guardar

València, 15 ago (EFE).- Las tormentas registradas este sábado en la provincia de Castellón, cuyo interior está en aviso naranja, han dejado acumulados de 141,6 litros por metro cuadrado en el municipio de Torás, donde el viento ha alcanzado rachas de 100 kilómetros por hora.

Según datos de la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet), las precipitaciones también han acumulado hasta el momento 70,1 litros por metro cuadrado en Calles (Valencia); 60,6 l/m2 en Bejís (Castellón); 46 l/m2 en El Toro (Castellón); o 37,8 l/m2 en Higueruelas (Valencia).

PUBLICIDAD

Las temperaturas máximas registradas hasta primera hora de la tarde este sábado en la Comunitat Valenciana han llegado a 39,7 grados en Orihuela (Alicante), en una jornada en el que la sensación térmica en algunos municipios ha sido de 45 grados.

Según datos Avamet, en lo que va de día también se han alcanzado 38,9 grados en Albatera (Alicante); 38,7 en Cox (Alicante); 38,7 en Redován (Alicante); 38,3 en Crevillent (Alicante); 38 en Almoradí (Alicante); o 37,7 en Ontinyent (Valencia).

PUBLICIDAD

Además, en algunos municipios como Alzira o Sumacàrcer, ambos en Valencia, la sensación térmica ha sido 45 grados, a pesar de que la máximas ha sido de 34,2 en el primero y de 34,5 en el segundo.

También en Anna (Valencia), con un máxima de 35,8 grados, la sensación térmica ha sido de 44 grados; en El Verger (Alicante), donde el termómero ha marcado 34,3, la sensación ha sido de estar a 43 grados; y en Xàbia, con 34,2 grados, han notado una sensación térmica de 43 grados. EFE

PUBLICIDAD