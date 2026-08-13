Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Santi Cazorla realizará el saque de honor en el Real Oviedo-Granada de este sábado

Guardar

Oviedo, 13 ago (EFE).- El excapitán del Real Oviedo Santi Cazorla realizará este sábado el saque de honor en el partido que su ya exequipo jugará ante el Granada, en lo que será el primer encuentro oficial que disputen los azules desde la retirada del centrocampista hace apenas un mes.

Cazorla, que con 41 años anunció su adiós el pasado 2 de julio, disputó la temporada pasada en Primera División 28 partidos con su Real Oviedo, 6 de ellos como titular.

PUBLICIDAD

Hace dos cursos, en la 24/25, fue fundamental en el regreso de los azules a Primera División, disputando 35 partidos y marcando dos goles en el playoff de ascenso.

Campeón de dos Eurocopas con la selección en 2008 y 2012, regresó al club de su vida en el verano de 2023 tras una larga trayectoria que le llevó desde el Villarreal al Arsenal, pasando por el Málaga.

PUBLICIDAD

Después de una grave lesión en el tendón que apunto estuvo de retirarle, pudo cumplir su sueño de jugar en el primer equipo del Real Oviedo, club del que es canterano.

Ahora, el de Fonciello (Llanera) sigue vinculado al día a día en El Requexón, ciudad deportiva del Real Oviedo, ya que su hijo Enzo Cazorla, todavía en edad juvenil, está entrenando con el Vetusta, filial oviedista que compite en Segunda RFEF; se espera que a lo largo de la temporada el ya excapitán siga recibiendo homenajes del oviedismo.

En lo que al primer equipo del Real Oviedo se refiere, los de Julián Calero siguen preparando el debut liguero del sábado, partido para el que el entrenador madrileño ya sabe que no podrá contar con dos fichajes de este verano, Carlos Fernández y Estanis Pedrola. EFE.

pfg/mfc/og

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Números ganadores del Super Once del 13 agosto

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Números ganadores del Super Once del 13 agosto

Cómo cultivar fresas en casa: el método de un biólogo para sembrarlas en un espacio pequeño

Materiales reciclados, horas de sol y un buen drenaje: no hace falta tener un huerto enorme para tener fresas en casa

Cómo cultivar fresas en casa: el método de un biólogo para sembrarlas en un espacio pequeño

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 13 agosto

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 2 de las 12:00 horas

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 13 agosto

Andalucía abre una investigación tras la aparición de serpientes bajo las camas de varios pacientes en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén)

La Consejería de Salud ha activado diligencias internas después de que se localizaran reptiles en dos ocasiones diferentes

Andalucía abre una investigación tras la aparición de serpientes bajo las camas de varios pacientes en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar (Jaén)

Dónde están los cinco nuevos radares de la DGT: uno fijo y cuatro de tramo reforzarán el control desde agosto para la operación verano

Cinco nuevos radares han comenzado a operar en varias carreteras españolas. El primer mes, las infracciones se comunicarán con un aviso sin multa antes de aplicar sanciones económicas

Dónde están los cinco nuevos radares de la DGT: uno fijo y cuatro de tramo reforzarán el control desde agosto para la operación verano
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Dónde están los cinco nuevos radares de la DGT: uno fijo y cuatro de tramo reforzarán el control desde agosto para la operación verano

Dónde están los cinco nuevos radares de la DGT: uno fijo y cuatro de tramo reforzarán el control desde agosto para la operación verano

El Gobierno confirma la muerte de un español en el terremoto de magnitud 7,4 de Colombia

El nuevo carril rojo de la DGT ya está a prueba: cómo funciona, para qué sirve y qué precauciones tomar

Marruecos amenaza con suspender el acuerdo de extradición con España por las entregas fallidas de los migrantes reclamados por la Justicia marroquí

España desmiente al ministro de Justicia marroquí tras sus reivindicaciones de Ceuta y Melilla: “La integridad territorial ni se ha tratado ni se tratará nunca con nadie”

ECONOMÍA

El camarero de un hotel en Ibiza se graba un TikTok para difundir cuánto les cuesta realmente el café que venden a 5 euros: el despido es procedente

El camarero de un hotel en Ibiza se graba un TikTok para difundir cuánto les cuesta realmente el café que venden a 5 euros: el despido es procedente

Henar Plata, abogada: “Si han retrasado o cancelado tu vuelo es muy importante que tengas en cuenta que la aerolínea también está obligada a cubrir estos gastos”

Los precios de la energía disparan la inflación al 3,6% en julio y obligan a elevar a 20 céntimos la rebaja en el gasóleo

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Convertir el salón en dormitorio: el nuevo negocio de los caseros de pisos compartidos para ganar un 50% más con el alquiler

DEPORTES

El Real Madrid gana al Deportivo por la mínima y consigue su décimo Trofeo Teresa Herrera: 0-1

El Real Madrid gana al Deportivo por la mínima y consigue su décimo Trofeo Teresa Herrera: 0-1

Kade Lovell, el niño de 9 años que ganó una carrera de 10 kilómetros por accidente: “Todo el mundo lo estaba buscando”

Xavi Hernández, nuevo seleccionador de Países Bajos hasta el Mundial 2030 de España

Un equipo de fútbol de Inglaterra se queda sin partido por el eclipse solar: “Me sorprendió, pero no podemos hacer mucho”

LaLiga estrena el balón más inteligente del mundo: tiene que cargarse y ayudará a los árbitros cuando acudan al VAR