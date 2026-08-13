Santi Cazorla realizará el saque de honor en el Real Oviedo-Granada de este sábado

Guardar

Oviedo, 13 ago (EFE).- El excapitán del Real Oviedo Santi Cazorla realizará este sábado el saque de honor en el partido que su ya exequipo jugará ante el Granada, en lo que será el primer encuentro oficial que disputen los azules desde la retirada del centrocampista hace apenas un mes.

Cazorla, que con 41 años anunció su adiós el pasado 2 de julio, disputó la temporada pasada en Primera División 28 partidos con su Real Oviedo, 6 de ellos como titular.

PUBLICIDAD

Hace dos cursos, en la 24/25, fue fundamental en el regreso de los azules a Primera División, disputando 35 partidos y marcando dos goles en el playoff de ascenso.

Campeón de dos Eurocopas con la selección en 2008 y 2012, regresó al club de su vida en el verano de 2023 tras una larga trayectoria que le llevó desde el Villarreal al Arsenal, pasando por el Málaga.

PUBLICIDAD

Después de una grave lesión en el tendón que apunto estuvo de retirarle, pudo cumplir su sueño de jugar en el primer equipo del Real Oviedo, club del que es canterano.

Ahora, el de Fonciello (Llanera) sigue vinculado al día a día en El Requexón, ciudad deportiva del Real Oviedo, ya que su hijo Enzo Cazorla, todavía en edad juvenil, está entrenando con el Vetusta, filial oviedista que compite en Segunda RFEF; se espera que a lo largo de la temporada el ya excapitán siga recibiendo homenajes del oviedismo.

PUBLICIDAD

En lo que al primer equipo del Real Oviedo se refiere, los de Julián Calero siguen preparando el debut liguero del sábado, partido para el que el entrenador madrileño ya sabe que no podrá contar con dos fichajes de este verano, Carlos Fernández y Estanis Pedrola. EFE.

pfg/mfc/og