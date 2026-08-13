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Robles avisa a Rollán que no irá la próxima semana al Senado alegando que no tiene tiempo para preparar la comparecencia

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La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha remitido este jueves una carta al presidente del Senado, Pedro Rollán, en la que le comunica que finalmente no acudirá la próxima semana a la comisión de Defensa del Senado para hablar de la crisis migratoria de Ceuta, como había solicitado el PP, alegando que no tendría tiempo "suficiente" para preparar la comparecencia.

Así consta en la misiva que ha mandado este jueves Robles a Pedro Rollán, a la que ha tenido acceso Europa Press, en la que declina la solicitud de comparecencia para la próxima semana, aunque muestra su "plena disposición" a acudir a la Comisión de Defensa en el período ordinario de sesiones.

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Y es que en un primer momento, el Gobierno había adelantado que los ministros citados por el PP en el Senado para hablar de Ceuta no acudirían a la Cámara Alta porque ya habían solicitado comparecer en el Congreso a finales de mes.

Sin embargo, los 'populares' anunciaron que habían convenido con Robles aplazar la comparecencia de la titular de Defensa al día 18 de agosto, a pesar de que estaba prevista inicialmente para este jueves, pero Moncloa se negó a confirmar esa comparecencia.

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Ahora, Robles ha decidido comunicar al presidente del Senado que finalmente no acudirá a la Comisión de Defensa de la próxima semana.

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