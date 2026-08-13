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Rescatan a 11 personas en una patera a 6 millas de Formentera

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Ibiza, 13 ago (EFE).- El servicio de Salvamento Marítimo y la Guardia Civil han rescatado este jueves a un grupo de 11 personas migrantes a bordo de una patera localizada a 6 millas al sur de Formentera.

El rescate se ha producido a las 7:05 horas y todos las personas rescatadas son de origen subsahariano, han informado desde la Delegación de Gobierno en Baleares.

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En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares y contabilizadas por EFE, han llegado al archipiélago balear 231 pateras con 4.360 inmigrantes en situación irregular.

En 2025 arribaron a las islas 401 embarcaciones con 7.321 personas, un 24,5 % más de migrantes y cerca de un 15 % más de pateras que en 2024. EFE

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