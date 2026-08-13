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Oenegés estiman que hay 4.000 niños sin identificar en Ceuta tras la entrada masiva

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(Corrige NA4071 para precisar que son las entidades sociales locales -y no Save The Children- las que estiman que hay unos 4.000 menores sin identificar)

Ceuta, 13 ago (EFE).- Unos 4.000 menores continúan fuera del sistema de protección de Ceuta pendientes de ser identificados, localizados y derivados a los servicios sociales, según estimaciones de las entidades sociales locales dos semanas después de la entrada irregular de más de 70.000 personas por la frontera con Marruecos.

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Así lo recoge en un comunicado Save The Children, que ha precisado que esta cifra es solo una estimación debido a la dificultad para localizar a todos los menores que permanecen en distintos puntos de la ciudad, sin un lugar seguro donde dormir ni acceso adecuado a servicios básicos.

Alrededor de 1.500 menores se encuentran actualmente dentro del sistema de protección, según la estimación de esta oenege, pero miles de menores continúan en la calle.

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Entre ellos, la organización ha identificado a niños y niñas solos, algunos menores de 16 años, una situación que preocupa especialmente por el riesgo de exposición a violencia, explotación, trata y captación por redes criminales.

"Cada día que permanecen en esta situación aumenta su exposición a diferentes formas de violencia y, en el caso de las niñas, incluida la violencia sexual, la explotación o la trata. No podemos esperar más para ponerles a salvo", ha advertido la especialista en migraciones de Save the Children Jennifer Zuppiroli.

Ante la falta de recursos, asociaciones vecinales y entidades sociales están habilitando espacios de acogida y proporcionando alimentos, productos de higiene y otros bienes básicos, además de tratar de identificar a los menores que permanecen fuera del sistema.

Este jueves, el Ministerio de Juventud e Infancia y las comunidades autónomas abordarán la situación de Ceuta y el crédito extraordinario de 25 millones de euros previsto para estas actuaciones.

La situación es especialmente delicada en las naves del Tarajal y otros espacios habilitados de emergencia, donde, según Save the Children, las condiciones continúan siendo "muy precarias".

La ONG asegura que en algunos de estos lugares la alimentación se limita a una comida diaria y faltan productos de higiene.

Entre las personas atendidas hay familias con bebés y niños pequeños, incluidas madres que se encuentran solas con sus hijos y tienen dificultades para cubrir necesidades básicas como pañales, alimentación o productos de higiene.

La organización también ha recogido testimonios de niñas que aseguran sufrir infecciones urinarias por la falta de acceso adecuado a servicios sanitarios. EFE

jmr-lll/mcm

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