Minnesota Lynx incluye a Elena Buenavida en la lista de jugadoras de su actual plantilla

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Redacción deportes, 13 ago (EFE).- La franquicia de la WNBA Minnesota Lynx ha incluido a Elena Buenavida en la lista de jugadoras de su actual plantilla tras haber anunciado su fichaje este miércoles pero después de que el Valencia Basket, con el que también tiene contrato, asegurara que la incorporación de la jugadora canaria a la WNBA será en 2027.

En el anuncio de su fichaje, un contrato de desarrollo, la franquicia hablaba en presente y en la imagen que adjuntaba de Buenavida con la camiseta de las Lynx le daba la bienvenida y hacía una referencia explícita a 2026.

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En cambio, el Valencia Basket mandó en sus redes sociales un mensaje de felicitación a Buenavida por ese paso en su carrera pero puntualizaba que el contrato era para la edición de 2027.

Igualmente, desde la Federación Española de Baloncesto apuntaron a que el contrato sería para el curso próximo y que, por tanto, no afectaba a la presencia de Buenavida en la concentración que prepara el Mundial que España disputará en septiembre en Alemania.

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En cualquier caso, Buenavida aparece ya en la relación de jugadoras de la actual plantilla del equipo de Minnessota y también está su registro en la web de la WNBA. EFE