Los detenidos por el crimen de Tauste (Zaragoza) pasan este jueves a disposición judicial

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Zaragoza, 13 ago (EFE).- Los dos detenidos por el homicidio en Tauste (Zaragoza) del exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) Javier Sánchez y su esposa, Esther Latorre, pasarán este jueves a disposición judicial.

Según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, los detenidos, una de las dos hijas del matrimonio y su pareja, serán trasladados previsiblemente a lo largo de esta mañana desde el cuartel de Valdespartera (Zaragoza) a los juzgados de Ejea de los Caballeros, partido judicial al que pertenece Tauste.

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Javier Sánchez y Esther Latorre fueron asesinados, según la Guardia Civil, la noche del pasado viernes y los cuerpos fueron encontrados por unos familiares la noche del sábado.

La detención de la hija mayor del matrimonio y su pareja, un hombre de nacionalidad colombiana, se produjo en Zaragoza el lunes a mediodía. EFE

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