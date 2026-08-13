La Asobal lanza su plataforma audiovisual, en la que emitirá todos los partidos de liga

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Madrid, 13 ago (EFE).- La Liga Asobal de balonmano anunció este jueves el lanzamiento de Asobal TV, una nueva plataforma propia en la que la se emitirán todos los partidos de la liga correspondientes a la temporada 2026/27.

"Aunque el eje principal de Asobal TV será la emisión de todos los partidos de la Liga Nexus Energía Asobal 2026/27, el servicio incorporará progresivamente otros contenidos audiovisuales que ampliarán y complementarán la experiencia de los espectadores", informó Asobal en un comunicado.

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La propuesta combinará contenidos de acceso abierto con otros exclusivos para suscriptores con el objetivo de "construir una oferta cada vez más amplia y de calidad, capaz de acercar aún más el balonmano profesional a nuevos públicos y aficionados habituales", explicó la organización.

Asobal TV nace con la vocación de "convertirse en un espacio de referencia para los contenidos audiovisuales vinculados al balonmano profesional español", añade la nota. EFE

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