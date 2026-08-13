La armonización de espacios y horarios, claves de las mil vidas de Rototom

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Benicàssim (Castellón), 13 ago (EFE).- Tras 31 años de trayectoria, el festival internacional Rototom Sunsplash de Benicàssim (Castellón) ha perfeccionado un modelo logístico y espacial que lo transforma en una "miniciudad" vacacional mediterránea donde coexisten multitud de ofertas que lo convierten en un lugar ecléctico con espacio para la música y el activismo social.

“No existe una única manera de habitar, ni de vivir, Rototom”, indica el director del festival, Filippo Giunta: “Hemos diseñado un espacio amable donde una familia con niños pequeños y un grupo de jóvenes pueden compartir la misma semana de vacaciones respetando sus propios ritmos”.

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La singularidad del recinto cultural, que abrirá del 16 al 22 de agosto, reside en su capacidad para ofrecer una infraestructura viva por la que fluyen propuestas "infinitas" para que cada asistente pueda explorar sus “mil vidas” dentro del festival.

La clave de esta coexistencia radica en la armonización de espacios y horarios, ya que activa diariamente doce horas ininterrumpidas de programación que arrancan con áreas diurnas de relajación, aprendizaje y salud holística para dar paso, de forma natural, a una intensa actividad nocturna de conciertos y sesiones de sound system hasta la madrugada.

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El cartel 2026 combina referentes históricos como Alpha Blondy, Luciano, The Skatalites o Twinkle Brothers con artistas que conectan con las nuevas generaciones, entre ellos Shenseea, Major Lazer Soundsystem, Protoje, Greentea Peng o Kybba, además de una destacada presencia estatal con Lia Kali, Eskorzo, Las Ninyas del Corro y el proyecto G-5.

A escasos metros de los grandes altavoces, el festival muta, sin embargo, en un oasis de desconexión para quienes buscan unas vacaciones centradas en la salud y el bienestar, que encuentran en el área Pachamama un programa enfocado en la sostenibilidad, el yoga, la agroecología y la reconexión personal.

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La vertiente intergeneracional se materializa en parcelas pensadas para cada etapa vital, de tal forma que para el público infantil, el espacio Magicomundo estrena la 'Cuentoteca', un punto de intercambio bibliográfico y micrófonos abiertos, complementado con las dinámicas performativas de la compañía amazónica Pájaros al Viento o la inmersión, para público familiar, en la historia del ska y el reggae.

Para la franja adolescente, el espacio TeenYard canaliza la energía urbana con talleres de parkour, baloncesto inclusivo, creaciones de grafiti y la tercera edición de la "Batalla de Promesas International Edition".

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Esta pluralidad se respalda con una política tarifaria inclusiva: los menores de 13 años acceden mediante una contribución simbólica de 10 euros destinada íntegramente a cuatro entidades sociales (UNRWA, Payasospital, Fundación Ateneu y Stand Up For Jamaica).

Paralelamente, los jóvenes de entre 13 y 17 años, los mayores de 65 años y las personas con discapacidad disfrutan de un 50 % de descuento en sus abonos.

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El pensamiento crítico y el activismo tienen su epicentro en el Foro Social, un espacio de debate que este año transitará, entre otros temas, por la crisis de la vivienda y la emergencia climática, con voces internacionales como la de la activista ecofeminista india Vandana Shiva.

Por su parte, el espacio Jamkunda profundiza en esta perspectiva reforzando los vínculos con el continente africano a través de la mediación cultural, la danza, el arte y proyectos solidarios. EFE

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