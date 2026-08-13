Igualdad pide a Ceuta que acoja mujeres y niñas migrantes en el Centro de Crisis 24 horas

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Madrid, 13 ago (EFE).- El Ministerio de Igualdad ha solicitado al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que utilice el Centro de Crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual para acoger a las mujeres y niñas que han llegado a la ciudad en los últimos días y se encuentran en situación de especial vulnerabilidad.

En un oficio remitido este jueves al presidente de la ciudad autónoma y a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales, Nabila Benzina, el Ministerio de Igualdad ha recordado que este centro está "ocupado de manera parcial" por lo que le insta a "aprovechar" las instalaciones y usarlas "de manera completa" con la acogida de las mujeres y niñas migrantes.

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En la comunicación, Igualdad ha reiterado su plena colaboración ante la situación que se vive en este territorio "y ante la necesidad de protección de las mujeres y niñas que han llegado hasta allí".

La ministra Ana Redondo se ha ofrecido de nuevo a poner a disposición de Ceuta los recursos económicos correspondientes al pacto de Estado contra la violencia de género, así como los medios técnicos y humanos necesarios para activar dichos recursos lo más rápidamente posible.

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Desde que se inició la crisis migratoria en Ceuta, el Ministerio de Igualdad ha estado en contacto con el Gobierno ceutí, con la delegación del Gobierno en Ceuta y con la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género para hacer seguimiento de los avances y ofrecer su colaboración.EFE