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Fran González dice que la competencia con Odysseas "es buena"

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Sevilla, 13 ago (EFE).- El portero Fran González, presentado este jueves como nuevo jugador del Sevilla FC, al que llega procedente del Real Madrid, ha destacado que, para él, "es buena" para la competencia que tendrá con el meta internacional griego Odysseas Vlachodimos, titular indiscutible la pasada campaña.

El portero leonés, que ha firmado un contrato hasta 2031, ha comparecido en la sala de prensa del estadio Ramón Sánchez-Pizjuaz junto a su compañero Julio Díaz, lateral izquierdo que llega del Atlético de Madrid y también presentado, y acompañado por José Ignacio Navarro, director deportivo del Sevilla.

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"Odysseas es un gran portero, fue clave para los objetivos -la permanencia de la pasada temporada-. La competencia es buena para mí, para aprender, y él es cercano y me ayuda", relató el nuevo guardameta sevillista, quien aseguró que le "gusta salir por arriba, participar" y que en eso cree que puedo "aportar".

Fran González afirmó que fue "muy fácil la adaptación tanto por el club como por el cuerpo técnico" y, respecto al debut liguero del próximo sábado como local ante el Rayo Vallecano, dijo que "el equipo está preparado para sumar los tres puntos este fin de semana".

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El portero exmadridista explicó que su llegada al Sevilla estuvo marcada por la confianza mostrada por la entidad, que la calificó como "tremenda", y subrayó que este club es "un histórico y es fácil elegir".

Desveló que su incorporación al Sevilla se retrasó durante la negociación debido al interés del portugués José Mourinho, nuevo entrenador del Real Madrid, en contar con él: "Sí que fue difícil en un momento dado, pero se pudo sacar adelante, el club entendió que quería un reto y que una opción como ésta no se podía rechazar".

Sobre su relación con el belga Thibaut Courtois durante su etapa en el Real Madrid, señaló que tiene "la suerte de haber tenido a un compañero como él", al que considera "un amigo" que siempre le transmitía "confianza" y le exigía que tenía que "dar el salto", por lo que reconoció que "tenerle cerca" ha sido bueno. EFE

lhg/agr/og

(foto)

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