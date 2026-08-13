El eclipse solar de 2027 dispara las reservas hoteleras y rurales en el sur de España

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Málaga, 13 ago (EFE).- El eclipse solar total que tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, que será visible en el sur de la península y el norte de África, ha disparado las reservas hoteleras y de alojamiento rural en provincias como Málaga y Cádiz.

La patronal hotelera de la Costa del Sol (Aehcos) ha detectado una mayor anticipación en las reservas para principios de agosto, mes con una gran demanda vacacional y temporada alta en esta zona turística.

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En algunos establecimientos, que a un año vista suelen estar en estas fechas al 7 % de ocupación, las reservas alcanzan el 12 % de las plazas disponibles, ha afirmado a EFE el vicepresidente ejecutivo de la asociación, Javier Hernández.

Además, un hotel de la costa tiene en esa fecha un grupo de americanos que viene "con esa motivación", ha indicado Hernández, que ha recordado que el eclipse tendrá lugar en una semana clave para el sector en la que habitualmente la demanda es muy alta.

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La nueva cita para los aficionados a la astronomía también se está dejando notar en el turismo rural. La plataforma Ruralidays, que gestiona una cartera de más de 2.800 alojamientos, ha observado que se han "multiplicado por cinco" las reservas.

El cofundador de la plataforma, Félix Zea, ha explicado a EFE que, aunque los clientes extranjeros suelen ser "muy previsores" con independencia de este tipo de eventos, la demanda se ha disparado para esas fechas.

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Así, en el caso de las casas rurales de Málaga, la ocupación alcanza un 8 % y en Cádiz llega al 12 %, con estancias que van más allá de la jornada del eclipse total y oscilan entre las 5 noches y las 2 semanas de duración, ha indicado.

En El Gastor (Cádiz), donde Ruralidays cuenta con unos 80 alojamientos rurales, las reservas alcanzan el 22 %, ha detallado Zea.

Entre los turistas más previsores con el fin de asegurarse los alojamientos a comienzos de agosto de 2027 predominan los británicos (27 %), seguidos de alemanes (18 %) y españoles (13 %).

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Respecto a los precios, Zea ha señalado que no se han incrementado con motivo del próximo eclipse, sino que al ser agosto ya corresponde la "tarifa pico" de temporada alta.EFE