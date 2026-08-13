Avances en sector norte permiten regreso de 60 desalojados por incendio de Niebla (Huelva)

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Huelva, 13 ago (EFE).- El operativo de extinción del incendio forestal originado en Niebla (Huelva) hace una semana ha logrado contener el frente activo en dos tercios del sector norte, lo que ha permitido autorizar el regreso a sus viviendas de los primeros 60 vecinos desalojados por el fuego.

Se trata de los vecinos de las pedanías de El Cabezuelo, Raboconejo, La Florida y Las Arenas, según ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha resaltado la importancia del trabajo que se realice en las próximas horas debido a las adversas condiciones meteorológicas previstas para esta tarde.

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"La noche es de las que más se ha parecido a los deseos y a los objetivos que nos planteábamos. Especialmente porque, sabiendo que el frente este iba a seguir evolucionando dado que el viento lo favorecía, era clave trabajar mucho en asegurar la zona norte, que además es la que más se relaciona con los riesgos para los municipios", ha señalado.

Sanz ha precisado que el sector noroeste -que abarca áreas como El Pozuelo, Marigenta y hasta Berrocal- "se ha logrado que esté sin frente activo" mediante el trabajo combinado de INFOCA y la UME, el uso de maquinaria pesada, líneas de agua y enfriamiento del perímetro. EFE

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lra/vg/cc