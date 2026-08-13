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Avances en el sector norte permiten el regreso de 60 desalojados por incendio de Niebla

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(Actualiza la SV4068 con más datos)

Huelva, 13 ago (EFE).- El operativo de extinción del incendio forestal originado en Niebla (Huelva) hace una semana ha logrado contener el frente activo en dos tercios del sector norte, lo que ha permitido autorizar el regreso a sus viviendas de los primeros 60 vecinos desalojados por el fuego.

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Se trata de los vecinos de las pedanías de El Cabezuelo, Raboconejo, La Florida y Las Arenas, según ha indicado en declaraciones a los medios de comunicación en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, quien ha resaltado la importancia del trabajo que se realice en las próximas horas debido a las adversas condiciones meteorológicas previstas para esta tarde.

"La noche es de las que más se ha parecido a los deseos y a los objetivos que nos planteábamos. Especialmente porque, sabiendo que el frente este iba a seguir evolucionando dado que el viento lo favorecía, era clave trabajar mucho en asegurar la zona norte, que además es la que más se relaciona con los riesgos para los municipios", ha señalado.

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La contención del perímetro norte ha propiciado la primera gran noticia para la población afectada: "Creo que es la primera vez que vamos a poder trasladar buenas noticias. Los vecinos de El Cabezuelo, Raboconejo, La Florida y Las Arenas pueden volver a sus casas"; se trata de unas 60 personas que figuraban entre las primeras evacuadas al inicio de la emergencia.

Asimismo, la medida permite la apertura parcial y exclusiva para residentes de tramos clave en las carreteras A-493 y HU-3106.

Sanz ha precisado que el sector noroeste -que abarca áreas como El Pozuelo, Marigenta y hasta Berrocal- "se ha logrado que esté sin frente activo" mediante el trabajo combinado de INFOCA y la UME, el uso de maquinaria pesada, líneas de agua y enfriamiento del perímetro.

Pese a ello, el consejero ha llamado a la cautela: "Por mucho que hayamos conseguido que una gran parte de la zona norte prácticamente no tenga llamas, la tarde va a volver a ser dura. Como ocurre en los incendios malos, intentará volver a ganarnos la batalla", ha advertido, subrayando que se emplearán "medios de escoba" dedicados exclusivamente a sofocar las reactivaciones en puntos calientes.

En el resto del flanco norte, entre Berrocal y El Álamo, los operativos, ha precisado, han recurrido a técnicas de ataque indirecto como fuego técnico y quemas de ensanche, creando una línea de defensa mecanizada para frenar la reactivación del fuego ante el esperado viraje del viento.

De este modo, la estrategia pasa por consolidar el norte para "volcar la mayor cantidad de recursos en el sector este, actualmente el más activo y donde el fuego se combate con descargas continuas desde la carretera entre El Castillo de las Guardas y El Álamo".

Según Sanz, la dirección del viento "completará un giro de 360 grados a lo largo de la jornada, alcanzando su momento de mayor riesgo entre las 19:00 y las 22:00 horas, cuando irrumpirá el suroeste con rachas superiores a los 35 km/horas humedades relativas por debajo del 40 %; por lo que podemos volver a tener fenómenos convectivos de los peores".

Para combatir el que ya se define como "uno de los incendios más complicados de la historia de Andalucía", se ha movilizado un operativo histórico que roza los 800 efectivos (761 en tierra), respaldados por 258 medios materiales, entre los que destacan 18 bulldozers y hasta 33 medios aéreos movilizados, con picos de 22 aeronaves actuando simultáneamente en una noria aérea coordinada al milímetro.

"Podemos hablar de avances, pero muy prudentes. Todo el mundo se está dejando la piel para que las cosas avancen en esta carrera de fondo", ha concluido Sanz. EFE

lra/vg/cc

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