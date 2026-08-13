Arce y Quijada se meten en la final de 3.000 obstáculos y Paula Sevilla en la de 400

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Redacción deportes, 13 ago (EFE).- El burgalés Dani Arce y el madrileño Alejandro Quijada cumplieron con solvencia en las semifinales de los 3.000 metros obstáculos en la cuarta jornada matutina de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido), en los que la manchega Paula Sevilla, en 400, fue la única de las tres españolas en lograr el pase a la final con marca personal.

Dani Arce, de 34 años, está disputando su cuarto campeonato continental y, como en las anteriores ocasiones, logró la clasificación para la final. El burgalés lo hizo con mucha autoridad, ganando su serie con 8:34.47 y siendo el más rápido de los 34 atletas en competición. Su reto es el de tratar de repetir el bronce de Múnich 2022.

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Alejandro Quijada también logró acceder a la final con un crono de 8:36.92 que le valió para ser séptimo de su serie y, al quedar entre los ocho primeros, coger el billete rumbo a la pelea por las medallas.

Otra buena noticia protagonizó Paula Sevilla, que, con un crono de 50.21, fue tercera de su serie, hizo marca personal y se metió en la final con las ocho mejores atletas continentales de los 400 metros.

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No la acompañarán en esa final ni la madrileña Blanca Hervás, cuarta de su serie (51.12), ni la gaditana Ana Prieto, séptima de la suya (51.69).

Una Stancev, española de origen serbio, no pudo en su debut europeo superar la clasificación de la pértiga y fue eliminada al no alcanzar, en los tres intentos, los 1,91 metros, quedándose en 1,88.

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En los 200 metros, Oriol Sánchez cayó eliminado en primera ronda al quedar último de su serie. El barcelonés se frenó a cincuenta metros de meta, entró casi andando y con molestias en su pierna derecha.

Tampoco hubo suerte en los 800 metros para las dos representantes españolas, que dijeron adiós eliminadas en semifinales, ronda que superaron las tres primeras de cada una de las dos series más las dos siguientes con mejores tiempos.

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Marta Mitjans, de 19 años, superó la primera ronda con solvencia, firmando con 1:58.52 la tercera marca española más rápida de la historia, que también fue récord nacional sub23 y marca personal. La barcelonesa no pudo igualar ese registro en semifinales y acabó sexta con 1:59.91, por delante de una de las favoritas, la suiza Audrey Werro, que sufrió una caída, quedó octava, pero fue recalificada y estará en la final.

Rocío Arroyo, pupila de Antonio Fernández Larragueta, corrió en la serie dos, liderada por dos de las principales aspirantes al oro, la británica Keely Hodgkinson, primera (1:57.38), y la neerlandesa Femke Bol, segunda (1:57.46). La madrileña fue octava con 1:59.32. EFE

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