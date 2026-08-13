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36 universidades acogerán programas de formación para jóvenes con discapacidad intelectual

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Madrid, 13 ago (EFE).- Un total de 36 universidades españolas acogerán en el curso 2026/2027 programas de formación para el empleo de jóvenes con discapacidad intelectual, del desarrollo y/o del espectro autista, en el marco de la décima convocatoria de ayudas de la iniciativa UniDiversidad, de la Fundación ONCE.

Estas universidades ofrecerán cursos para proporcionar al alumnado formación universitaria enfocada a mejorar "su autonomía, conocimientos humanísticos y su preparación laboral", y "dotarle de las habilidades necesarias para aumentar sus posibilidades de encontrar un trabajo", según explica la Fundación ONCE en un comunicado.

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Además, deberán proporcionar a los jóvenes experiencias inclusivas y de normalización dentro de la comunidad universitaria y facilitarles una formación integral y personalizada.

El programa está destinado a personas con discapacidad intelectual, con un grado igual o superior al 33 %, de entre 18 y 29 años e inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil antes del inicio del curso.

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Asimismo, el objetivo del proyecto es implicar a las universidades, como agentes decisivos en la inclusión social, en la formación de jóvenes con discapacidad intelectual, cuyo acceso a la educación superior resulta "aún insignificante", señala la organización.

El proyecto, que incorpora cinco universidades nuevas respecto a la edición anterior, cuenta con el apoyo financiero del Fondo Social Europeo Plus (FSE+), dentro del programa de Empleo Juvenil.

Las universidades seleccionadas han sido las andaluzas de Granada, Córdoba, Huelva, Jaén, Málaga, Almería, Sevilla y Pablo de Olavide; las madrileñas de Camilo José Cela, Complutense, Rey Juan Carlos, Francisco de Vitoria, CEU San Pablo y Universidad Politécnica de Madrid.

También las catalanas de Girona, Barcelona, Pompeu Fabra y Ramon Llull; las castellanoleonesas de Burgos y Salamanca; las valencianas de Alicante, Miguel Hernández y Jaume I, y las de Murcia y Católica de Murcia.

También participarán en el proyecto las universidades gallegas de Vigo y A Coruña. Por último, se han seleccionado también las universidades de Castilla-La Mancha (en los campus de Albacete y Ciudad Real), Cantabria, Oviedo, Pública de Navarra, Extremadura, San Jorge de Zaragoza, Las Palmas de Gran Canaria, y Mondragón.

A lo largo de las anteriores ediciones, unos 3.000 jóvenes con discapacidad intelectual se han beneficiado de este programa, mejorando su perfil profesional gracias a las prácticas laborales del plan educativo, que en algunos casos han derivado en una contratación posterior. EFE

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