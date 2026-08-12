Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Cuenta atrás para un histórico eclipse total de Sol que hoy cruzará gran parte del país

Guardar

Madrid, 12 ago (EFE).- Milimétricamente previsto y calculado desde hace muchos años en todos los calendarios astronómicos, la cuenta atrás para el histórico eclipse total de Sol que esta tarde va a atravesar gran parte de España -todo el país en su fase de parcialidad- ya ha comenzado.

Antes de penetrar en la península, el eclipse se verá como parcial en gran parte de Norteamérica o de Europa, pero la franja de totalidad estará restringida al océano Ártico, el noroeste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia antes de que España se convierta en el mejor escenario para contemplar un evento astronómico excepcional.

PUBLICIDAD

Galicia será el primer 'balcón' desde el que comenzar a contemplar el fenómeno, cuando en torno a las 19:30 -con variaciones de muy pocos segundos según el lugar- la Luna comience a eclipsar el Sol, hasta taparlo por completo unos segundos después de las 20:26, y tras una fase de totalidad que se prolongará durante algo menos de dos minutos (hasta las 20:28) la estrella comenzará a recuperar su brillo hasta el final del fenómeno, a las 21:21.

La misma sucesión se producirá, con muy pocos minutos de diferencia, en un recorrido de oeste a este, con una amplia franja de totalidad sobre la que están numerosas capitales de provincia: A Coruña, Lugo, Oviedo, León, Santander, Burgos, Zamora, Palencia, Valladolid, Segovia, Soria, Guadalajara, Logroño, Vitoria, Bilbao, Zaragoza, Teruel, Cuenca, Tarragona,Lleida, Castellón, Valencia y Palma.

PUBLICIDAD

Baleares despedirá el eclipse, y a las 19:38 la Luna empezará a interponerse entre la Tierra y el Sol y en menos de una hora lo habrá ocultado por completo -entre las 20:30 y las 20:33 según la zona- pero, como en muchos lugares del este peninsular, el final del eclipse (de la fase de parcialidad) no se podrá contemplar porque el Sol ya se habrá puesto antes en el horizonte.

Las previsiones del Gobierno apuntan que durante el día de hoy se van a registrar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos para verlo, por lo que durante las últimas semanas todas las autoridades han incidido en la importancia de planificar los movimientos, de no esperar hasta última hora de la tarde para hacerlos y también de escalonar el regreso los que no vayan a pernoctar en el lugar que elijan.

Las recomendaciones para hacer una observación segura de este fenómeno astronómico excepcional se han agrupado en cinco grandes ámbitos principales de riesgo: los sanitarios -golpes de calor, deshidratación, masificación o efectos de la oscuridad súbita); los de protección ocular (entre los que prima el uso de unas gafas debidamente certificadas con la norma ISO 12312-2 para evitar daños en la retina); o los de logística y movilidad.

Hay que evitar paradas en arcenes, llevar suministros, prever la posible saturación de las comunicaciones y usar siempre las zonas habilitadas.

Entre las recomendaciones destacan también las referidas al impacto ambiental (respetar las áreas naturales, evitar residuos, las perturbaciones a la fauna y no invadir terrenos privados) o al riesgo de incendios forestales (prohibición del fuego, evitar estacionar sobre vegetación seca y respetar y asegurar los accesos de emergencia).

Las comunidades autónomas y numerosos ayuntamientos, universidades, agencias espaciales, centros de investigación y medios de comunicación han programado observaciones, retransmisiones en directo y numerosas actividades con motivo del eclipse y han seleccionado cientos de puntos de observación que pueden resultar óptimos para disfrutar con seguridad del evento.

Además del extraordinario espectáculo natural que supone un eclipse de estas características, la península va a ser durante unos minutos el mejor laboratorio natural del mundo para estudiar el Sol, y el evento va a brindar a los científicos la oportunidad de explorar la física de la estrella, de comprender mejor los procesos que determinan el clima espacial y de profundizar en el conocimiento de las interacciones entre la Tierra y su estrella.

Será además el primero visible desde de la península y Baleares en más de un siglo (el último en España ocurrió en 1959 y solo se pudo ver en Canarias), aunque el próximo año se repetirá un eclipse -que en su fase de totalidad solo será visible en el extremo sur peninsular y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- y en 2028 uno de tipo 'anular' -el Sol se ve como un anillo de oro- que cruzará la península de sudoeste a noreste.

Para los siguientes habrá que esperar más, porque España no volverá a ver un eclipse total de Sol durante este siglo hasta los años 2053 y 2090. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Temperaturas en Zaragoza: prepárate antes de salir de casa

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas&nbsp;

Temperaturas en Zaragoza: prepárate antes de salir de casa

Los expertos sitúan Ceuta como la primera operación híbrida exitosa en Europa tras los ‘hombrecillos verdes’ que ocuparon Crimea en 2014

Europa vuelve a enfrentarse al examen de la coerción migratoria, el mismo método con el que Rusia trata de desestabilizar a Polonia, Finlandia o los países bálticos y que triunfó en Ucrania

Los expertos sitúan Ceuta como la primera operación híbrida exitosa en Europa tras los ‘hombrecillos verdes’ que ocuparon Crimea en 2014

Entre asfalto y termómetros a más de 40 grados: los carruajes turísticos de caballos sobreviven en las ciudades españolas pese al aumento de las temperaturas

Progreso en Verde y Ecologistas en Acción denuncian en ‘Infobae’ las consecuencias que esta práctica tiene para los animales y piden alternativas como las calesas eléctricas

Entre asfalto y termómetros a más de 40 grados: los carruajes turísticos de caballos sobreviven en las ciudades españolas pese al aumento de las temperaturas

Rosita, la mujer de 95 años que impulsa una campaña para pedir televisión gratis en los hospitales públicos: “Es lo que más te distrae”

La mujer, que lleva casi cuatro meses ingresada, ha iniciado una recogida de firmas a través de Change.org, donde ya suma más de 56.000 apoyos

Rosita, la mujer de 95 años que impulsa una campaña para pedir televisión gratis en los hospitales públicos: “Es lo que más te distrae”

Qué ver en A Coruña más allá del eclipse del 12 de agosto: del mercado de San Agustín a la Torre de Hércules

Es uno de los acontecimientos más esperados del año pero eso no quiere decir que se desaproveche la oportunidad de conocer la ciudad gallega

Qué ver en A Coruña más allá del eclipse del 12 de agosto: del mercado de San Agustín a la Torre de Hércules
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

De dónde nace el temor al espionaje chino por la fábrica de coches eléctricos de SAIC Motor junto a la base naval de Ferrol

De dónde nace el temor al espionaje chino por la fábrica de coches eléctricos de SAIC Motor junto a la base naval de Ferrol

El ministro de Justicia de Marruecos, sobre Ceuta y Melilla: “Cada vez que nos reunimos con España planteamos la cuestión. Seguimos reivindicando nuestros territorios”

La Guardia Civil blinda la frontera de Ceuta y lanza un mensaje a los migrantes que están en Marruecos: “Si la pasas, te devuelven”

Defensa da luz verde a la fábrica de coches eléctricos chinos en Ferrol tras las dudas del Ejército y el CNI por el riesgo de espionaje

La exdiputada de Ciudadanos que se quedó ciega a los 8 años por mirar un eclipse: “Empezamos a decir que a ver quién aguantaba más”

ECONOMÍA

El empleo juvenil lleva tres años de caída en Europa y el BCE apunta a la IA: “Tienden a ser los primeros en ser despedidos”

El empleo juvenil lleva tres años de caída en Europa y el BCE apunta a la IA: “Tienden a ser los primeros en ser despedidos”

Qué dice la Ley de Propiedad Horizontal sobre si puedes usar la piscina de la comunidad cuando solo tienes una plaza de garaje en el edificio

Miguel Ángel Mejías, abogado: “Algunos chiringuitos de la playa establecen precios prohibidos. Es una práctica ilegal”

La herencia del crimen de Tauste: ¿qué pasaría con los bienes del matrimonio asesinado si su hija detenida es condenada?

El AVE a Almería encara su recta final: el Gobierno prevé concluir en 2026 la estación intermodal y la integración ferroviaria

DEPORTES

¿Son suficientes las vacaciones de los jugadores para evitar lesiones? “La clave está en cómo se trata a los jugadores cuando llegan al club y cómo gestionan las cargas”

¿Son suficientes las vacaciones de los jugadores para evitar lesiones? “La clave está en cómo se trata a los jugadores cuando llegan al club y cómo gestionan las cargas”

Bombazo Alcaraz: el jefe médico italiano de tenis cuestiona su lesión y apunta a una “debilidad mental”

Marta García, plata en los 5.000 metros: de aparcar el MIR a convertirse en una de las mejores fondistas de Europa

El Real Madrid femenino ya conoce su camino en la Champions League: evita los ‘cocos’ y le favorece el factor campo

El problema del coche de Fernando Alonso, según el exjefe de Aston Martin: “Necesitamos remontarnos unos cinco años atrás”