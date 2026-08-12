Cuenta atrás para un histórico eclipse total de Sol que hoy cruzará gran parte del país

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Madrid, 12 ago (EFE).- Milimétricamente previsto y calculado desde hace muchos años en todos los calendarios astronómicos, la cuenta atrás para el histórico eclipse total de Sol que esta tarde va a atravesar gran parte de España -todo el país en su fase de parcialidad- ya ha comenzado.

Antes de penetrar en la península, el eclipse se verá como parcial en gran parte de Norteamérica o de Europa, pero la franja de totalidad estará restringida al océano Ártico, el noroeste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia antes de que España se convierta en el mejor escenario para contemplar un evento astronómico excepcional.

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Galicia será el primer 'balcón' desde el que comenzar a contemplar el fenómeno, cuando en torno a las 19:30 -con variaciones de muy pocos segundos según el lugar- la Luna comience a eclipsar el Sol, hasta taparlo por completo unos segundos después de las 20:26, y tras una fase de totalidad que se prolongará durante algo menos de dos minutos (hasta las 20:28) la estrella comenzará a recuperar su brillo hasta el final del fenómeno, a las 21:21.

La misma sucesión se producirá, con muy pocos minutos de diferencia, en un recorrido de oeste a este, con una amplia franja de totalidad sobre la que están numerosas capitales de provincia: A Coruña, Lugo, Oviedo, León, Santander, Burgos, Zamora, Palencia, Valladolid, Segovia, Soria, Guadalajara, Logroño, Vitoria, Bilbao, Zaragoza, Teruel, Cuenca, Tarragona,Lleida, Castellón, Valencia y Palma.

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Baleares despedirá el eclipse, y a las 19:38 la Luna empezará a interponerse entre la Tierra y el Sol y en menos de una hora lo habrá ocultado por completo -entre las 20:30 y las 20:33 según la zona- pero, como en muchos lugares del este peninsular, el final del eclipse (de la fase de parcialidad) no se podrá contemplar porque el Sol ya se habrá puesto antes en el horizonte.

Las previsiones del Gobierno apuntan que durante el día de hoy se van a registrar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos para verlo, por lo que durante las últimas semanas todas las autoridades han incidido en la importancia de planificar los movimientos, de no esperar hasta última hora de la tarde para hacerlos y también de escalonar el regreso los que no vayan a pernoctar en el lugar que elijan.

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Las recomendaciones para hacer una observación segura de este fenómeno astronómico excepcional se han agrupado en cinco grandes ámbitos principales de riesgo: los sanitarios -golpes de calor, deshidratación, masificación o efectos de la oscuridad súbita); los de protección ocular (entre los que prima el uso de unas gafas debidamente certificadas con la norma ISO 12312-2 para evitar daños en la retina); o los de logística y movilidad.

Hay que evitar paradas en arcenes, llevar suministros, prever la posible saturación de las comunicaciones y usar siempre las zonas habilitadas.

Entre las recomendaciones destacan también las referidas al impacto ambiental (respetar las áreas naturales, evitar residuos, las perturbaciones a la fauna y no invadir terrenos privados) o al riesgo de incendios forestales (prohibición del fuego, evitar estacionar sobre vegetación seca y respetar y asegurar los accesos de emergencia).

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Las comunidades autónomas y numerosos ayuntamientos, universidades, agencias espaciales, centros de investigación y medios de comunicación han programado observaciones, retransmisiones en directo y numerosas actividades con motivo del eclipse y han seleccionado cientos de puntos de observación que pueden resultar óptimos para disfrutar con seguridad del evento.

Además del extraordinario espectáculo natural que supone un eclipse de estas características, la península va a ser durante unos minutos el mejor laboratorio natural del mundo para estudiar el Sol, y el evento va a brindar a los científicos la oportunidad de explorar la física de la estrella, de comprender mejor los procesos que determinan el clima espacial y de profundizar en el conocimiento de las interacciones entre la Tierra y su estrella.

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Será además el primero visible desde de la península y Baleares en más de un siglo (el último en España ocurrió en 1959 y solo se pudo ver en Canarias), aunque el próximo año se repetirá un eclipse -que en su fase de totalidad solo será visible en el extremo sur peninsular y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- y en 2028 uno de tipo 'anular' -el Sol se ve como un anillo de oro- que cruzará la península de sudoeste a noreste.

Para los siguientes habrá que esperar más, porque España no volverá a ver un eclipse total de Sol durante este siglo hasta los años 2053 y 2090. EFE

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