Más de 30 disparos en dos tiroteos sin heridos entre las mismas personas en El Prat

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Barcelona, 11 ago (EFE).- Los Mossos d'Esquadra investigan dos incidentes con armas de fuego ocurridos la pasada noche en El Prat de Llobregat (Barcelona) que estarían relacionados entre sí y que no han causado heridos, con 32 vainas y cinco cartuchos hallados en la vía pública.

El primero de los hechos se produjo poco antes de las nueve de la noche en la plaza de la Amistat de El Prat de Llobregat en el transcurso de una pelea entre varias personas, según ha adelantado El Caso y han confirmado a EFE fuentes policiales.

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Un vecino alertó al teléfono de emergencias 112 de que se estaba produciendo una pelea, que se escuchaban disparos y que uno de los implicados en la disputa había entrado en un edificio.

Las patrullas de los Mossos d'Esquadra desplegadas en el lugar registraron el domicilio en el que podía hallarse el sospechoso, sin éxito.

En este primer caso, la policía no ha encontrado por el momento vainas, pero sí una navaja y dos cuchillos.

A raíz de este incidente, los Mossos establecieron un patrullaje preventivo en la zona.

A las 23.42 horas, emergencias recibió un nuevo aviso por una pelea en la calle Riu Túria, que estaría protagonizada por las mismas personas, en la que también se escucharon disparos.

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En este segundo incidente, los efectivos de la policía encontraron en la vía pública 32 vainas y 5 cartuchos.

La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra se ha hecho cargo del caso para esclarecer los hechos, recogiendo indicios como pruebas fotográficas y balísticas en ambos escenarios.

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Por el momento, la policía no ha detenido a ninguna persona. EFE