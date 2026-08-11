La Policía incauta en Alcobendas 44 móviles robados el día antes en las fiestas de Vitoria

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Madrid, 11 ago (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de Alcobendas a cinco personas como presuntas responsables de un delito de hurto, después de que sustrajeran el día anterior un total de 44 móviles en las fiestas patronales de Vitoria.

Las detenciones se realizaron el pasado 5 de agosto, a las 5:30 de la madrugada, en el marco de un control preventivo de robos con fuerza, cuando los agentes dieron el alto a un vehículo en cuyo interior viajaban cinco personas que ocultaban los 44 teléfonos móviles, envueltos en papel de plata en grupos de tres, encendidos y con tarjetas SIM.

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Según ha informado la Policía Nacional, las pesquisas llevaron hasta la ciudad de Vitoria, donde en las fiestas patronales se había denunciado el robo de 23 teléfonos móviles.

Fuentes próximas a la investigación consultadas por EFE han explicado que los detenidos, tres hombres y dos mujeres, cuentan con antecedentes penales por hechos similares, y se dedican a recorrer el estado en los meses de verano tratando de robar lo que encuentren.

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Los detenidos, con edades comprendidas entre los 23 y los 30 años y de nacionalidad colombiana y peruana, viajaban sin documentación y en un vehículo que no era de ninguno de ellos, en el que también se encontraron 250 euros en efectivo.

El robo de al menos 23 de los 44 teléfonos móviles fue denunciado ante las autoridades, y, el mismo día de la recuperación los agentes iniciaron las gestiones para devolver los terminales a sus propietarios. EFE

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