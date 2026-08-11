Incautadas 2.100 cajetillas de tabaco de contrabando en el aeropuerto de Ibiza

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Ibiza, 11 ago (EFE).- El Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria ha incautado 2.100 cajetillas de tabaco, valoradas en 12.600 euros, cuando se intentaban introducir de contrabando por el aeropuerto de Ibiza, según ha informado este martes la Agencia Tributaria en un comunicado.

La operación, que se ha desarrollado de forma conjunta con agentes de la Sección Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil del aeropuerto ibicenco, se ha saldado con un acta de infracción de contrabando contra un rumano de 31 años, procedente de un vuelo de Estambul (Turquía), con escala en Madrid.

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El hombre se enfrenta a una multa que puede superar el triple del valor del tabaco intervenido.

Los hechos tuvieron lugar el pasado día 6 durante los controles rutinarios a los pasajeros en la terminal de llegadas.

El nerviosismo del hombre en el momento de recoger las maletas despertó las sospechas de los efectivos, que lo intervinieron cuando trataba de abandonar la terminal.

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El viajero respondió a las preguntas de los agentes de forma nerviosa y con evasivas, por lo que fue trasladado a las dependencias de la aduana del aeropuerto para una inspección exhaustiva.

Las dos maletas facturadas y la mochila fueron inspeccionadas por escáner y de forma manual, lo que permitió hallar en el interior de las mismas las 2.100 cajetillas de tabaco, que no tenían los precintos fiscales obligatorios.

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Dado que la cantidad excedía “notablemente” los límites legales permitidos para el uso personal, los agentes procedieron a la aprehensión de la mercancía y a interponer la denuncia por contrabando. EFE

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