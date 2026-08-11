FundéuRAE: "astrología" no es lo mismo que "astronomía"

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Madrid, 11 ago (EFE).- La Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, explica que los sustantivos “astronomía” y “astrología”, así como “astrónomo” y “astrólogo”, no significan lo mismo, por lo que conviene distinguirlos en el uso.

Sin embargo, aunque son escasos, en los medios puede verse algún artículo en el que se han confundido estos términos. Por ejemplo, al incluir el antetítulo “Astronomía” en una noticia titulada “Horóscopo: cómo influirá la Luna a cada signo del Zodíaco” o al escribir el siguiente enunciado: “Las personas cuyo signo del Zodíaco es Tauro suelen ser, según la astronomía occidental, perseverantes”.

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Como señala el “Diccionario de la lengua española”, la “astronomía” es la ‘ciencia que trata de los astros, de su movimiento y de las leyes que lo rigen’, mientras que la “astrología”, por su parte, es el ‘estudio de la posición y del movimiento de los astros como medio para predecir hechos futuros y conocer el carácter de las personas’. No es apropiado, por tanto, utilizar estas voces indistintamente, pues sus significados se diferencian en el uso actual, y lo mismo sucede con otras palabras relacionadas, como “astrónomo” y “astrólogo”.

Por lo tanto, lo adecuado habría sido escribir el antetítulo “Astrología” en el primero de los ejemplos anteriores y, en el segundo, “Las personas cuyo signo del Zodíaco es Tauro suelen ser, según la astrología occidental, perseverantes”, pues ambos tratan de cuestiones relativas a ese ámbito.

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Cabe recalcar que, aunque la citada obra incluye la acepción de ‘astronomía’ para la “astrología”, indica que es un sentido en desuso, es decir, que dejó de estar vigente antes del año 1900, por lo que no es recomendable actualmente su empleo.

La FundéuRAE (www.fundeu.es), promovida por la Agencia EFE y la Real Academia Española (RAE), tiene como principal objetivo el buen uso del español en los medios de comunicación. EFE

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