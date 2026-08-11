España, preparada para contemplar un eclipse excepcional e histórico

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Madrid, 11 ago (EFE).- España se prepara para contemplar mañana un eclipse de Sol excepcional -por la amplia franja de totalidad que cruzará la península hasta acabar en Baleares- e histórico -el último que se pudo ver en la península ocurrió hace más de cien años-, un espectáculo astronómico que reunirá a millones de personas mirando al cielo durante las últimas horas del día.

En vísperas del evento, primero de un carrusel de eclipses inédito en España (se repetirá un eclipse total de Sol en 2027 y uno anular en 2028), millones de personas aguardan expectantes la previsión meteorológica para saber si las nubes les permitirán observar (en todo su esplendor, porque el oscurecimiento o el anochecer se van a producir) un fenómeno que ha trascendido el ámbito científico para convertirse en un acontecimiento social, cultural y económico.

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Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología señalan una situación de estabilidad en la mayor parte del país con cielos poco nubosos o despejados; solo en Galicia, el área cantábrica, el alto Ebro y en zonas del Mediterráneo, el día comenzará con cielos nubosos o intervalos de nubes bajas, pero con una tendencia general a despejar.

La nubosidad podría ser más persistente en los litorales de Galicia y del Cantábrico, y por la tarde se formará nubosidad de evolución en montañas del norte peninsular y en el tercio oriental, y en Canarias los cielos estarán nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y poco nuboso o despejado en el resto.

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Aunque el eclipse se verá como parcial en gran parte de Norteamérica, de Europa y el oeste de África, la franja de totalidad estará restringida al océano Ártico, el noroeste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia antes de adentrarse en la península Ibérica en una curva que trazará un recorrido de oeste a este.

Así, el norte de Galicia será el 'kilómetro 0' peninsular del eclipse, el primer 'balcón' desde el que comenzar a contemplar el fenómeno, cuando en torno a las 19:30 -con variaciones de muy pocos segundos según el lugar- la Luna comience a eclipsar el Sol, hasta taparlo por completo unos segundos después de las 20:26.

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Tras una fase de totalidad que se prolongará durante algo menos de dos minutos (hasta las 20:28) la estrella comenzará a recuperar su brillo hasta el final del fenómeno, a las 21:21.

La misma sucesión se producirá, con muy pocos minutos de diferencia, en un recorrido de oeste a este, en una amplia franja de totalidad sobre la que están numerosas capitales de provincia: A Coruña, Lugo, Oviedo, León, Santander, Burgos, Zamora, Palencia, Valladolid, Segovia, Soria, Guadalajara, Logroño, Vitoria, Bilbao, Zaragoza, Teruel, Cuenca, Tarragona, Lleida, Castellón, Valencia y Palma.

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Baleares despedirá el eclipse, y a las 19:37 la Luna empezará a interponerse entre la Tierra y el Sol y en menos de una hora lo habrá ocultado por completo -entre las 20:30 y las 20:33 según la zona- pero, como en muchos lugares del este peninsular, el final del eclipse (de la fase de parcialidad) no se podrá contemplar porque el Sol ya se habrá puesto en el horizonte.

Los datos del Gobierno apuntan que durante la jornada de mañana se van a registrar entre 400.000 y 1,5 millones de desplazamientos motivados por el eclipse, por lo que todas las autoridades han incidido en la importancia de planificar esos movimientos, de no esperar hasta última hora de la tarde para hacerlos y de escalonar el regreso los que no vayan a pernoctar en el lugar que elijan para observarlo.

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Las recomendaciones para hacer una observación segura de este fenómeno astronómico excepcional se han agrupado en cinco grandes ámbitos principales de riesgo: los sanitarios -golpes de calor, deshidratación, masificación o efectos de la oscuridad súbita); los de protección ocular (entre los que prima el uso de unas gafas debidamente certificadas con la norma ISO 12312-2 para evitar daños en la retina); o los de movilidad.

Hay que planificar el desplazamiento, evitar paradas en arcenes, llevar suministros, prever la posible saturación de las comunicaciones y usar siempre las zonas habilitadas.

Entre las recomendaciones destacan también las referidas al impacto ambiental (respetar las áreas naturales, evitar residuos, las perturbaciones a la fauna y no invadir terrenos privados) o al riesgo de incendios forestales (prohibición del fuego, evitar estacionar sobre vegetación seca y respetar los accesos de emergencia).

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Las comunidades autónomas y numerosos ayuntamientos, universidades, agencias espaciales, centros de investigación y medios de comunicación han programado retransmisiones en directo y numerosas actividades con motivo del eclipse y han seleccionado cientos de puntos de observación que pueden resultar óptimos para disfrutar con seguridad del evento.

El Gobierno central ha elegido como epicentro para la observación el Observatorio de Yebes en Guadalajara, donde asistirán, además de varios miembros del Ejecutivo, los astronautas de la Agencia Espacial Europea (ESA) Pablo Álvarez y Sara García, numerosos científicos y especialistas en astrofísica y representantes de numerosos medios de comunicación nacionales e internacionales.

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Iberia fletará un avión especial para ver el eclipse desde una posición privilegiada -a unos 10.000 metros de altitud- y compartirá las imágenes en directo del vuelo -al que se incorporarán numerosos científicos- a través de sus redes sociales.

La ESA ha programado una retransmisión en directo desde el Observatorio Astrofísico de Javalambre en Teruel, donde se reunirán numerosos expertos para explicar toda la ciencia que hay detrás del fenómeno, y una observación pública en la ciudad de León, en colaboración con la Universidad y el Ayuntamiento de la ciudad.

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Pero además del extraordinario espectáculo natural que supone un eclipse de estas características y de la experiencia sensorial que puede suponer su contemplación, la península va a ser durante unos minutos el mejor laboratorio natural del mundo para estudiar el Sol.

El evento va a brindar a los científicos la oportunidad de explorar la física de la estrella, de comprender mejor los procesos que determinan el clima espacial y de profundizar en el conocimiento de las interacciones entre la Tierra y su estrella.

Será además el primero visible desde de la península y Baleares en más de un siglo (el último en España ocurrió en 1959 y solo se pudo ver en Canarias), aunque el próximo año se repetirá un eclipse -que en su fase de totalidad solo será visible en el extremo sur peninsular y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla- y en 2028 uno de tipo 'anular' -el Sol se verá como un anillo de oro- que cruzará la península de sudoeste a noreste.

Para los siguientes habrá que esperar más, porque España no volverá a ver un eclipse total de Sol este siglo hasta los años 2053 y 2090. EFE

(foto) (vídeo)