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El relevo mixto de 4x100 estilos establece un nuevo récord de España

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Redacción deportes, 11 ago (EFE).- El equipo español mixto de relevos estableció un nuevo récord nacional en la prueba del 4x100 estilos, tras firmar este martes un tiempo de 3:45.87 minutos en las preliminares de los Europeos de París.

El cuarteto integrado por Iván Martínez Sota, Nil Cadevall, Laura Cabanes e Irene Ciércoles rebajó en 73 centésimas la anterior plusmarca española vigente desde el año 2021 con un crono de 3:46.60.

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Un registro que permitió al equipo español acceder a la final, que se disputará esta tarde, con la cuarta mejor marca de todos los participantes.EFE

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