Denuncian la agresión a una familia en Pontevedra tras una protesta antitaurina

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Santiago de Compostela, 11 ago (EFE).- La plataforma antitaurina Touradas Fóra de Pontevedra y Ecologistas en Acción han denunciado la agresión que sufrió una familia en un hotel de esa ciudad gallega tras haber participado en una protesta contra las corridas de toros.

Las asociaciones relatan que un matrimonio de unos 60 años y sus hijos acudieron después de la manifestación a la cafetería de un hotel donde, según ellos, fueron "provocados, insultados y agredidos" por llevar, en algunos casos, una camiseta con el texto 'Tauromaquia abolición'.

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Touradas Fóra de Pontevedra y Ecologistas en Acción aseguran que más de una docena de personas formaban el grupo agresor vinculado directamente a las corridas de toros, con toreros y sus cuadrillas, que participaron, "en distinto grado", en los "insultos, coacciones, retenciones y golpes contundentes" a la familia. EFE