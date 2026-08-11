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Controlado el incendio de Tírig (Castellón) tras calcinar más de 800 hectáreas

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Castelló, 11 ago (EFE).- El incendio forestal que se declaró el pasado viernes en la localidad castellonense de Tírig ha podido ser controlado este martes a las 10:52 horas, ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

El fuego que se inició la tarde del pasado viernes en Tírig (Castellón) se dio por estabilizado ayer a las 16:42 horas, tras afectar a unas 800 hectáreas.

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La evolución de las labores de extinción permitió ayer el repliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que había intervenido durante el fin de semana.

Respecto a la superficie afectada, el fuego ha calcinado 810 hectáreas, de las que 617 son forestales, en un perímetro de 22,8 kilómetros.

Por municipios, en el de Tirig ha arrasado 404 hectáreas y en el de Catí unas 350 hectáreas tanto forestales como no forestales.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, y la delegada del Gobierno destacaron este lunes el trabajo "coordinado y leal" y "mano a mano incansablemente" entre las instituciones con el "fin fundamental de proteger a la población y nuestro territorio".

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La población de Catí, que fue evacuada el pasado domingo a causa del humo y del avance del incendio, pudo volver ayer por la tarde a sus domicilios. EFE

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