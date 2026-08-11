Borja Iglesias se incorpora a los entrenamientos del Celta

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Vigo, 11 ago (EFE).- El internacional español Borja Iglesias se unió este martes a los entrenamientos del Celta después de disfrutar de tres semanas de vacaciones tras proclamarse campeón del Mundo con el equipo nacional.

El atacante celeste es el último de los internacionales en iniciar la pretemporada a las órdenes de Claudio Giráldez, quien ha preparado un plan de trabajo específico para acelerar su puesta a punto.

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La gran duda está en si el entrenador celeste decide citar a Borja Iglesias para el debut liguero contra Osasuna, después de que el Celta declinara la opción de retrasar el partido.

Giráldez también está pendiente de la evolución de los lesionados Pablo Durán y Javi Galán para el primer partido de Liga. El delantero lleva de baja desde que finalizó la temporada pasada por una lesión en el hombro, mientras que el lateral izquierdo, uno de los refuerzos veraniegos del equipo, se lesionó en el primer amigable de su equipo contra el Braga. EFE

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