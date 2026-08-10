El BNG pide reforzar el sistema de protección de menores y exige al PP dejar de "instrumentalizar" lo ocurrido en Ceuta

10/08/2026 La diputada del BNG Olalla Rodil en una rueda de prensa. POLITICA BNG

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La viceportavoz parlamentaria del BNG Olalla Rodil ha reclamado a la Xunta que refuerce el sistema público gallego de protección para menores y ha instado al PP a dejar de "instrumentalizar" lo ocurrido en la frontera de Ceuta.

En rueda de prensa este lunes, la diputada nacionalista ha reprochado que se "utilice a menores como arma arrojadiza" con la que "seguir alimentando el enfrentamiento con el Gobierno". "Es ruin y no tiene nada que ver con lo que somos las gallegos y los gallegos, un pueblo acogedor, que sabe bien lo que es tener que emigrar y que vivió en su propia piel el rechazo y el racismo en los lugares de destino", ha criticado.

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En este sentido, ha emplazado al Gobierno autonómico a explicar si va a acudir a la Comisión sectorial de infancia este jueves "a negociar o se va a plegar a las órdenes del PP en Madrid".

Asimismo, Rodil ha insistido en que la acogida de menores migrantes "no es un problema", sino que "el problema son las políticas del PP, que mantiene los servicios del menor saturados desde hace años"

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Así, ha reivindicado que el Bloque defiende un sistema de protección reforzado que garantice no solo la acogida de menores migrantes, sino también su inclusión.

"SILENCIO ATRONADOR"

En esta misma línea, Olalla Rodil se ha referido a lo ocurrido en Ceuta como "una enorme crisis humanitaria" y ha lamentado el "silencio atronador".

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"141 personas es dos veces el número de diputadas y diputados de este Parlamento. ¿Qué pasaría si habían sido franceses o ucranianos en vez de africanos?", ha cuestionado.

Además, ha aprovechado para rechazar las políticas de una Unión Europea "girada a la extrema derecha y completamente bunquerizada y deshumanizada".