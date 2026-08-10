Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Canarias consolida un festival donde deporte, cultura, familia y naturaleza se dan la mano

Guardar

(Información remitida por la entidad que la firma:)

"El Wind&Waves Festival reúne en El Médano, Tenerife, a campeones mundiales, jóvenes deportistas y familias en torno a una propuesta que combina competición de élite, cultura del mar, sostenibilidad y ocio saludable.

PUBLICIDAD

 Deporte de máximo nivel, cultura, naturaleza y experiencias para compartir en familia. El Wind&Waves Festival 2026 consolida en Tenerife un concepto que trasciende la competición para convertirse en un punto de encuentro internacional en torno al mar, la convivencia y los valores del deporte. El W&WF ha culminado este nueve de agosto, tras diez intensas jornadas, con récord de participantes, entre pruebas deportivas y actividades paralelas programadas.

En el agua, la celebración del Campeonato del Mundo Open de la PWA/WWT ha reunido en la playa de El Cabezo, en El Médano, a algunos de los mejores riders del planeta, con dos grandes protagonistas: Marc Paré y Sarah-Quita Offringa.

PUBLICIDAD

El español Marc Paré firmó un histórico tercer triunfo consecutivo en Tenerife, tras sus victorias de 2024 y 2025. El catalán completó un campeonato perfecto, ganando las cuatro mangas disputadas y alcanzando en la final 36,63 puntos, la mejor puntuación de toda la competición. Paré se impuso al alemán Philip Köster, segundo; al español Marino Gil, tercero; y al austríaco Lennart Neubauer, cuarto.

En categoría femenina, la arubense Sarah-Quita Offringa, una de las grandes leyendas del windsurf mundial con 29 títulos mundiales, revalidó su victoria en Tenerife. Offringa se proclamó campeona por delante de la alemana Lina Erpenstein, la grancanaria Alexia Kiefer Quintana, tercera y única española en la final, y la polaca Justyna Sniady.

La presencia de figuras internacionales junto a deportistas españoles y jóvenes promesas convierte además el campeonato en un espacio de inspiración y convivencia entre generaciones y nacionalidades.

Porque el espectáculo continúa fuera del agua. Bajo el concepto 'Family Welcome', el Wind&Waves Festival amplía la experiencia deportiva con una programación para todas las edades que incorpora actividades infantiles, talleres de sostenibilidad, propuestas gastronómicas, conciertos, sesiones de DJ y diferentes experiencias y acciones de sensibilización ambiental.

Familias, aficionados, visitantes y deportistas profesionales comparten así una misma cultura del mar, en un ambiente que combina deporte, salud, música y naturaleza. Los más jóvenes pueden acercarse a sus referentes y descubrir valores como el esfuerzo, el respeto, la convivencia y el cuidado del entorno.

El Wind&Waves proyecta así desde Canarias un modelo de festival contemporáneo: alta competición internacional, cultura, música, educación ambiental y ocio activo. Un encuentro donde campeones mundiales y deportistas locales comparten espacio con familias, visitantes y un público diverso y alternativo.

El Médano Wind&Waves Festival cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de Islas Canarias Latitud de Vida; el Cabildo de Tenerife, mediante Tenerife Despierta Emociones; y el Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

ContactoNombre contacto: David PérezDescripción contacto: TOURISM MAKERS SPAIN SLTeléfono de contacto: 660588841

Imágenes

 https://static.comunicae.com/photos/notas/1274103/34e053b8-ad68-46de-89f8-43720c09984b.jpeg

Pie de foto: Marc Paré , campeón masculino

Autor: Tourism Makers Spain SL

https://static.comunicae.com/photos/notas/1274103/TF26_ls_JUNIOR_GIRLS_1704.jpg

Pie de foto: Sarah-Quita Offringa, campeona femenina

Autor: Tourism Makers Spain SL

https://static.comunicae.com/photos/notas/1274103/TF26_ls_UNDER15_0575.jpg

Pie de foto: Participantes de diferentes edades

Autor: Tourism Makers Spain SL

https://static.comunicae.com/photos/notas/1274103/TF26_wv_E174_0321.jpg

Pie de foto: Competición de máximo nivel

Autor: Tourism Makers Spain SL

https://static.comunicae.com/photos/notas/1274103/WhatsApp_Image_2026-08-07_at_153259_1.jpeg

Pie de foto: Participantes japonesas desfilando a ritmo de batucada

Autor: Tourism Makers Spain SL"

AGENCIA EFE S.A.U.,S.M.E. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora de este. Agencia EFE se reserva el derecho a distribuir el comunicado de prensa dentro de la línea informativa, o bien a publicarlo en EFE Comunica.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un hombre de 35 años se lleva el dinero del cepillo de donativos y del lampadario de una iglesia de Aranda de Duero: entra a prisión tras 15 robos y un botín de más de 7.500 euros

El detenido tiene además un delito por atentado contra agentes de la autoridad tras intentar agredir a los policías que le arrestaron en su último golpe

Un hombre de 35 años se lleva el dinero del cepillo de donativos y del lampadario de una iglesia de Aranda de Duero: entra a prisión tras 15 robos y un botín de más de 7.500 euros

Pedro Porro se casa con María Hurtado tras dos años de relación: hinca rodilla en la playa durante sus vacaciones en las Islas Turcas y Caicos

El jugador de la selección española que triunfó en el Mundial 2026 ha preparado una gran pedida con vistas al mar

Pedro Porro se casa con María Hurtado tras dos años de relación: hinca rodilla en la playa durante sus vacaciones en las Islas Turcas y Caicos

Libros España: los títulos más vendidos en Amazon este día

Estos títulos disponibles en Amazon están causando revuelo en la comunidad lectora de España

Libros España: los títulos más vendidos en Amazon este día

Telma Ortiz da un discurso al estilo de su hermana, la reina Letizia, ante Victoria Federica: “Créanme, después de trabajar 14 años en ayuda humanitaria”

La hermana de la monarca ha mostrado su apoyo a Venezuela tras los terremotos de julio durante la gala Starlite

Telma Ortiz da un discurso al estilo de su hermana, la reina Letizia, ante Victoria Federica: “Créanme, después de trabajar 14 años en ayuda humanitaria”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 agosto

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 10 agosto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Ceuta pide al Gobierno que habilite un “espacio” donde “permanezcan confinados” los 11.000 migrantes que se estima que siguen en la ciudad

Ceuta pide al Gobierno que habilite un “espacio” donde “permanezcan confinados” los 11.000 migrantes que se estima que siguen en la ciudad

Italia y Dinamarca rechazan la “inmigración descontrolada” y exigen crear centros de repatriación externos

El Gobierno cancela las libranzas de los militares en Ceuta ante el riesgo de otra entrada masiva desde Marruecos: todos disponibles “hasta nueva orden”

Defensa y el CNI en alerta: el mayor fabricante chino de coches eléctricos abrirá su primera planta en Europa junto a la base naval de Ferrol

Pedro Sánchez y Giorgia Meloni se enzarzan en una guerra inédita de controles: claves para entender el pulso migratorio entre España e Italia

ECONOMÍA

Cuál es el precio de la gasolina este 10 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Cuál es el precio de la gasolina este 10 de agosto en Madrid, Barcelona y otras ciudades

Los coches chinos ya son casi uno de cada cinco eléctricos vendidos en Europa, y los aranceles no los frenan

El eclipse del 12 de agosto pone a prueba la gestión de la red eléctrica española y europea: apagará hasta 5 GW de energía solar durante el atardecer

Tanques por encima del Estado del bienestar: Alemania gasta en defensa más que nunca desde la reunificación, pero el verdadero agujero fiscal está en las pensiones y la sanidad

La compraventa de vivienda en los barrios de Madrid con el aire más sucio cae más de un 3% por la contaminación

DEPORTES

La burocracia no deja jugar al fútbol a los menores migrantes sin papeles: “Ningún niño es ilegal”

La burocracia no deja jugar al fútbol a los menores migrantes sin papeles: “Ningún niño es ilegal”

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

De la gorra de Trump a la pulsera de la Guardia Civil: los mensajes políticos de Ferran Torres que lo ponen en el punto de mira

El Balón de Oro ‘coloca’ a Rodri en el Barça y abre otra batalla entre Real Madrid y FC Barcelona por los títulos

El ‘método Mou’: las nuevas normas del Real Madrid para volver a ser campeón