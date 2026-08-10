Canarias consolida un festival donde deporte, cultura, familia y naturaleza se dan la mano

Guardar

(Información remitida por la entidad que la firma:)

"El Wind&Waves Festival reúne en El Médano, Tenerife, a campeones mundiales, jóvenes deportistas y familias en torno a una propuesta que combina competición de élite, cultura del mar, sostenibilidad y ocio saludable.

PUBLICIDAD

Deporte de máximo nivel, cultura, naturaleza y experiencias para compartir en familia. El Wind&Waves Festival 2026 consolida en Tenerife un concepto que trasciende la competición para convertirse en un punto de encuentro internacional en torno al mar, la convivencia y los valores del deporte. El W&WF ha culminado este nueve de agosto, tras diez intensas jornadas, con récord de participantes, entre pruebas deportivas y actividades paralelas programadas.

En el agua, la celebración del Campeonato del Mundo Open de la PWA/WWT ha reunido en la playa de El Cabezo, en El Médano, a algunos de los mejores riders del planeta, con dos grandes protagonistas: Marc Paré y Sarah-Quita Offringa.

PUBLICIDAD

El español Marc Paré firmó un histórico tercer triunfo consecutivo en Tenerife, tras sus victorias de 2024 y 2025. El catalán completó un campeonato perfecto, ganando las cuatro mangas disputadas y alcanzando en la final 36,63 puntos, la mejor puntuación de toda la competición. Paré se impuso al alemán Philip Köster, segundo; al español Marino Gil, tercero; y al austríaco Lennart Neubauer, cuarto.

En categoría femenina, la arubense Sarah-Quita Offringa, una de las grandes leyendas del windsurf mundial con 29 títulos mundiales, revalidó su victoria en Tenerife. Offringa se proclamó campeona por delante de la alemana Lina Erpenstein, la grancanaria Alexia Kiefer Quintana, tercera y única española en la final, y la polaca Justyna Sniady.

PUBLICIDAD

La presencia de figuras internacionales junto a deportistas españoles y jóvenes promesas convierte además el campeonato en un espacio de inspiración y convivencia entre generaciones y nacionalidades.

Porque el espectáculo continúa fuera del agua. Bajo el concepto 'Family Welcome', el Wind&Waves Festival amplía la experiencia deportiva con una programación para todas las edades que incorpora actividades infantiles, talleres de sostenibilidad, propuestas gastronómicas, conciertos, sesiones de DJ y diferentes experiencias y acciones de sensibilización ambiental.

PUBLICIDAD

Familias, aficionados, visitantes y deportistas profesionales comparten así una misma cultura del mar, en un ambiente que combina deporte, salud, música y naturaleza. Los más jóvenes pueden acercarse a sus referentes y descubrir valores como el esfuerzo, el respeto, la convivencia y el cuidado del entorno.

El Wind&Waves proyecta así desde Canarias un modelo de festival contemporáneo: alta competición internacional, cultura, música, educación ambiental y ocio activo. Un encuentro donde campeones mundiales y deportistas locales comparten espacio con familias, visitantes y un público diverso y alternativo.

PUBLICIDAD

El Médano Wind&Waves Festival cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de Islas Canarias Latitud de Vida; el Cabildo de Tenerife, mediante Tenerife Despierta Emociones; y el Ayuntamiento de Granadilla de Abona.

ContactoNombre contacto: David PérezDescripción contacto: TOURISM MAKERS SPAIN SLTeléfono de contacto: 660588841

Imágenes

https://static.comunicae.com/photos/notas/1274103/34e053b8-ad68-46de-89f8-43720c09984b.jpeg

Pie de foto: Marc Paré , campeón masculino

Autor: Tourism Makers Spain SL

https://static.comunicae.com/photos/notas/1274103/TF26_ls_JUNIOR_GIRLS_1704.jpg

Pie de foto: Sarah-Quita Offringa, campeona femenina

Autor: Tourism Makers Spain SL

https://static.comunicae.com/photos/notas/1274103/TF26_ls_UNDER15_0575.jpg

Pie de foto: Participantes de diferentes edades

Autor: Tourism Makers Spain SL

https://static.comunicae.com/photos/notas/1274103/TF26_wv_E174_0321.jpg

Pie de foto: Competición de máximo nivel

Autor: Tourism Makers Spain SL

https://static.comunicae.com/photos/notas/1274103/WhatsApp_Image_2026-08-07_at_153259_1.jpeg

Pie de foto: Participantes japonesas desfilando a ritmo de batucada

Autor: Tourism Makers Spain SL"

AGENCIA EFE S.A.U.,S.M.E. no se hace responsable de la información que contiene este mensaje y no asume responsabilidad alguna frente a terceros sobre su íntegro contenido, quedando igualmente exonerada de la responsabilidad de la entidad autora de este. Agencia EFE se reserva el derecho a distribuir el comunicado de prensa dentro de la línea informativa, o bien a publicarlo en EFE Comunica.

PUBLICIDAD