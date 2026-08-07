La feria taurina de Huesca contará con Roca Rey, Talavante, Castella y Emilio de Justo

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Zaragoza, 7 ago (EE).- La Feria Taurina de la Albahaca abre este viernes su programación con un cartel que combina figuras consolidadas del toreo y jóvenes promesas en un ciclo que se desarrollará hasta el 14 de agosto dentro de las fiestas de San Lorenzo y que incluye una novillada sin picadores, cinco corridas de abono y una corrida de rejones.

El abono reúne este año a algunas de las principales figuras del escalafón, como Roca Rey, Talavante, Castella o Emilio de Justo, junto a toreros emergentes como Marco Pérez, Aarón Palacio y Cristiano Torres, en una feria que volverá a convertirse en uno de los principales atractivos de las fiestas patronales oscenses.

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La primera cita será una novillada sin picadores, en la que tomará parte, entre otros, Daniel Tebas, hijo del presidente de la Liga Profesional de Fútbol, Javier Tebas.

A partir del 10 de agosto comenzarán las corridas de abono. La primera, coincidiendo con la festividad del patrón San Lorenzo, contará con toros de El Torero para El Fandi, Tomás Rufo y Marco Pérez.

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El 11 de agosto será el turno de la ganadería de El Pilar, premiada en la pasada edición de la feria, para un cartel integrado por Alejandro Talavante, Emilio de Justo y el zaragozano Aarón Palacio.

La tercera corrida, el día 12, anunciará reses de Luis Algarra para Sebastián Castella, Roca Rey y Cristiano Torres.

El 13 de agosto llegará una de las citas más esperadas del ciclo con la corrida de Victorino Martín, cuyos toros serán lidiados por El Cid, Manuel Escribano y Morenito de Aranda.

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La Feria Taurina de la Albahaca concluirá el 14 de agosto con una corrida de rejones con astados de Luis Albarrán para Leonardo Hernández, Lea Vicens y Sergio Pérez de Gregorio. EFE

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