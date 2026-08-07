Detenido el patrón del pesquero que llegó a Fuerteventura con veinte migrantes en julio

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Puerto del Rosario (Fuerteventura), 7 ago (EFE).- La Policía Nacional ha detenido en Puerto del Rosario (Fuerteventura) a un hombre como presunto autor de un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal con grave riesgo para la vida de las personas, tras ser identificado como el patrón del pesquero que llegó a la isla con 20 inmigrantes a bordo el pasado julio.

Se trata del supuesto patrón de la embarcación 'Aali', un pesquero sobre el que consta una denuncia de robo en El Aaiún (Sáhara), ha informado este viernes en un comunicado el cuerpo policial.

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La investigación, denominada Operación Maestre y desarrollada por la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de Puerto del Rosario, se inició el pasado 24 de julio tras la llegada de la embarcación con 20 personas, de las que 19 eran adultos y una un menor no acompañado.

El pesquero, de unos 25 metros de eslora, fue remolcado por Salvamento Marítimo hasta el muelle de Gran Tarajal, en Tuineje, tras alcanzar el litoral de Fuerteventura.

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Las entrevistas realizadas durante la investigación, entre ellas las declaraciones de tres testigos protegidos y varios reconocimientos fotográficos, permitieron identificar y detener al hombre que, presuntamente, ejerció las funciones de patrón durante toda la travesía.

De acuerdo con las pesquisas policiales, el arrestado gobernó en solitario la embarcación desde su salida de Marruecos hasta su llegada a Fuerteventura sin contar con la correspondiente cualificación náutica.

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Uno de los testigos aseguró además que el investigado habría cobrado personalmente a algunos ocupantes de la embarcación 30.000 dírhams marroquíes (unos 2.700 euros).

La investigación determinó también que la embarcación carecía de los elementos mínimos de seguridad como chalecos salvavidas, señalización luminiscente, alimentos, agua o instrucciones básicas de seguridad marítima.

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Según la Policía Nacional, estas circunstancias, unidas al fuerte oleaje registrado durante la travesía, comprometieron gravemente la estabilidad del pesquero y pusieron en serio riesgo la vida de sus ocupantes.

El hombre fue detenido el pasado 26 de julio y, al ingresar en dependencias policiales, se le intervino dinero en moneda marroquí, coincidente con la descripción aportada por uno de los testigos protegidos durante la investigación.

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Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó su ingreso en prisión provisional. EFE

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