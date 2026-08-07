Baleares seguirá recurriendo a la Justicia si el Gobierno decide derivarle menores migrantes de Ceuta

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El Govern balear seguirá recurriendo a la vía judicial si el Gobierno decide incluirle en el reparto de los menores extranjeros no acompañados que accedieron a Ceuta procedentes de Marruecos durante la entrada masiva de la semana pasada.

Lo ha confirmado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes, un día después del viaje a Palma del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

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"El Govern no ha cambiado de opinión, no nos hemos movido ni un milímetro. Por descontado que cumplirá la ley, solo faltaría, pero la ley también nos da una serie de herramientas (...). El estado de derecho nos da las vías para recurrir y seguiremos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, usando todas las vías para oponernos a una medida que creemos que es contraria a los intereses de Baleares", ha dicho el también vicepresidente primero.

El archipiélago, desde que la reforma de la ley de extranjería permitió este mecanismo, ha acogido a cuatro menores migrantes procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias después de que no prosperaran sus recursos.

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((Habrá ampliación))