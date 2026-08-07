América y Nacional protagonizan el clásico de la cuarta fecha de la liga colombiana

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Bogotá, 7 ago (EFE).- La cuarta jornada de la liga colombiana, que se jugará entre este sábado y el lunes, tiene como atractivo el clásico América de Cali-Atlético Nacional, un duelo entre dos equipos grandes que puede empezar a marcar el rumbo de la parte alta de la tabla en el Clausura.

El conjunto escarlata llega como líder junto a Independiente Medellín, ambos con puntaje perfecto tras tres victorias consecutivas y nueve puntos, mientras que Nacional, que sólo ha disputado un partido por los aplazamientos de su calendario, dejó una buena imagen en su debut con un triunfo por 0-3 ante Jaguares y ahora tendrá su primera prueba del semestre en el estadio Pascual Guerrero este domingo.

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La tercera fecha ratificó el buen momento de América, que venció 1-0 a Once Caldas en Manizales para mantenerse en la cima, y del Medellín, que derrotó 2-3 al Tolima en Ibagué en uno de los partidos más emocionantes de la jornada a mitad de semana.

Llaneros, una de las revelaciones del campeonato, superó 3-1 a Fortaleza y escaló al tercer puesto con siete unidades, mientras que Millonarios venció 2-0 al Deportivo Pasto y quedó a sólo tres puntos del liderato.

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Con ese panorama, el clásico entre América y Nacional no sólo enfrenta a dos de las nóminas más fuertes del país, sino que también representa una oportunidad para que los caleños consoliden su liderato y para que los antioqueños descuenten terreno con varios partidos aún pendientes.

La fecha comenzará el sábado con los encuentros entre Santa Fe y Boyacá Chicó, Fortaleza frente a Cúcuta, Tolima contra Internacional de Bogotá y Pasto ante Deportivo Cali, antes del plato fuerte de la jornada en Cali.

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El domingo continuará con los partidos Alianza-Bucaramanga, Jaguares-Once Caldas y, especialmente, el duelo entre Águilas Doradas y Llaneros, dos equipos que ocupan puestos de privilegio tras el buen inicio de campeonato y que buscarán seguir cerca de los líderes.

La jornada concluirá el lunes con dos encuentros de alto interés cuando Independiente Medellín reciba el reciba a Millonarios, que también aspira a meterse en la pelea por la punta, mientras que Junior intentará conseguir su primera victoria del torneo frente al Deportivo Pereira para salir de los últimos lugares de la tabla.

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- Partidos de la cuarta jornada:

. Sábado 8: Santa Fe-Boyacá Chicó, Fortaleza-Cúcuta, Deportes Tolima-Internacional de Bogotá y Pasto-Deportivo Cali.

. Domingo 9: Alianza-Bucaramanga, Jaguares-Once Caldas y América-Atletico Nacional.

. Lunes 10: Águilas-Llaneros, Medellín-Millonarios y Junior-Deportivo Pereira. EFE