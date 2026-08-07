Espana agencias
Agregar Infobae enGoogle

Alertan de condiciones “casi inhumanas” y riesgos en el centro de menores de Melilla

Guardar

Melilla, 7 ago (EFE).- El comité de empresa del centro de menores de La Purísima de Melilla ha alertado este viernes de la “alarmante situación de colapso, masificación y desamparo institucional” en el que se encuentra tras el aumento del número de acogidos y la falta de medios que sufre, provocando condiciones “casi inhumanas” y riesgos sanitarios.

En una nota, el comité de empresa ha asegurado que el hacinamiento que sufre el centro de protección lo devuelve a “los peores escenarios del pasado”, dado que la carencia de medios materiales y humanos imposibilita garantizar la seguridad y ofrecer un servicio digno a los menores.

PUBLICIDAD

Ha asegurado que la plantilla actual solo puede cubrir las necesidades básicas de alimentación y techo, dejando de lado el proyecto pedagógico, y que las deficientes condiciones higiénicas actuales han generado “una falta extrema de salubridad”, lo que supone un riesgo alto de brotes de enfermedades infectocontagiosas, como la sarna.

“La situación en el módulo de primera acogida roza condiciones inhumanas, donde niños de apenas 11 y 12 años conviven mezclados con jóvenes de casi 18 años”, ha denunciado el comité de empresa, que también denuncia que faltan recursos básicos como camas, colchones o ropa.

PUBLICIDAD

El órgano de representación de los trabajadores de La Purísima ha acusado a la Ciudad Autónoma de una falta de previsión, dado que en verano suele aumentar la presión migratoria de menores, y también de “faltar a la verdad camuflando el colapso tras justificaciones burocráticas”, lo que consideran una falta de respeto a los menores y una humillación a la plantilla.

Ha dejado claro que el centro se mantiene operativo exclusivamente gracias al “esfuerzo titánico” del personal, que ha llegado a cancelar sus vacaciones y realizar turnos de refuerzo, y ha hecho un llamamiento para que se permita la entrada de otras oenegés “que puedan aportar recursos reales sobre el terreno” ante la “incapacidad” de la administración. EFE

mrg/pst/vg/aam

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Álvaro Pascual, neurólogo: “Sentirse solo es tan nocivo para la salud, para el bienestar y para la supervivencia como fumar en exceso”

El experto propone tratar los vínculos sociales, el propósito vital y el sueño como verdaderas “medicinas”

Álvaro Pascual, neurólogo: “Sentirse solo es tan nocivo para la salud, para el bienestar y para la supervivencia como fumar en exceso”

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 7 de agosto

Estos títulos se han convertido en todos unos best seller en Amazon y no pueden faltar en la lista de lecturas para esta semana

Libros de Amazon España más vendidos para comprar este 7 de agosto

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Enseguida los resultados del Sorteo 3 de las 14:00 horas dados a conocer por Juegos Once, descubra si ha sido uno de los ganadores

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Los mejores jamones de España en 2026 son de Castilla y León: un serrano de Segovia y un ibérico de Guijuelo

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha dado a conocer los quesos y jamones premiados en esta nueva edición de los Premios Alimentos de España

Los mejores jamones de España en 2026 son de Castilla y León: un serrano de Segovia y un ibérico de Guijuelo
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El Gobierno amenaza a Italia con medidas “proporcionales” si no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España antes del 9 de agosto

El Gobierno amenaza a Italia con medidas “proporcionales” si no levanta el control de fronteras a viajeros procedentes de España antes del 9 de agosto

El PSOE denunciará a Planifica Madrid ante la Fiscalía para que investigue si hay delito de malversación o prevaricación en la compra del ático en Chamberí

La Audiencia de Madrid condena en costas al Estado por actuar de mala fe al denegar la nacionalidad a una sefardí y allanarse solo cuando la llevaron a juicio

Madrid tendrá un nuevo carril Bus-VAO en la A-2: agosto es el mes de prueba y funcionará en horarios concretos

Un hijo puso a su nombre bienes de su padre por más de 257.000 euros y la Justicia dice que no hay delito: no ve probado que actuara contra la voluntad del progenitor

ECONOMÍA

Dos trabajadores mueren cada día en España: los servicios lideran la siniestralidad y los infartos son la causa más común

Dos trabajadores mueren cada día en España: los servicios lideran la siniestralidad y los infartos son la causa más común

Viajes del Imserso 2026-2027: fechas, precios y cómo reservar ahora que desaparecen 142 ayuntamientos

Ignacio de la Calzada, abogado: “El 90% no sabe que puede reclamar esto después de un despido”

La compraventa de viviendas repunta tras cinco meses de caídas y registra su mejor junio desde 2007 con casi 60.000 operaciones

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades de España este 7 de agosto

DEPORTES

Un “nuevo Haaland” para volver a reinar en Europa: el Sevilla se la lanza a por Robbie Ure

Un “nuevo Haaland” para volver a reinar en Europa: el Sevilla se la lanza a por Robbie Ure

Tebas declara la guerra a Infantino y exige su salida: “El futbol necesita un nuevo liderazgo mundial que recupere la credibilidad ”

Yan Diomande ficha por el Real Madrid y la historia se repite: la película de fútbol que ya adelantó la llegada del jugador costamarfileño

El fichaje de Yan Diomandé evidencia la brecha económica en los equipos de LaLiga: “El Real Madrid ha gastado el 10% de sus ingresos”

Vinicius dice sí al Real Madrid: el futbolista brasileño renueva hasta 2032 con el club blanco