Alertan de condiciones “casi inhumanas” y riesgos en el centro de menores de Melilla

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Melilla, 7 ago (EFE).- El comité de empresa del centro de menores de La Purísima de Melilla ha alertado este viernes de la “alarmante situación de colapso, masificación y desamparo institucional” en el que se encuentra tras el aumento del número de acogidos y la falta de medios que sufre, provocando condiciones “casi inhumanas” y riesgos sanitarios.

En una nota, el comité de empresa ha asegurado que el hacinamiento que sufre el centro de protección lo devuelve a “los peores escenarios del pasado”, dado que la carencia de medios materiales y humanos imposibilita garantizar la seguridad y ofrecer un servicio digno a los menores.

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Ha asegurado que la plantilla actual solo puede cubrir las necesidades básicas de alimentación y techo, dejando de lado el proyecto pedagógico, y que las deficientes condiciones higiénicas actuales han generado “una falta extrema de salubridad”, lo que supone un riesgo alto de brotes de enfermedades infectocontagiosas, como la sarna.

“La situación en el módulo de primera acogida roza condiciones inhumanas, donde niños de apenas 11 y 12 años conviven mezclados con jóvenes de casi 18 años”, ha denunciado el comité de empresa, que también denuncia que faltan recursos básicos como camas, colchones o ropa.

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El órgano de representación de los trabajadores de La Purísima ha acusado a la Ciudad Autónoma de una falta de previsión, dado que en verano suele aumentar la presión migratoria de menores, y también de “faltar a la verdad camuflando el colapso tras justificaciones burocráticas”, lo que consideran una falta de respeto a los menores y una humillación a la plantilla.

Ha dejado claro que el centro se mantiene operativo exclusivamente gracias al “esfuerzo titánico” del personal, que ha llegado a cancelar sus vacaciones y realizar turnos de refuerzo, y ha hecho un llamamiento para que se permita la entrada de otras oenegés “que puedan aportar recursos reales sobre el terreno” ante la “incapacidad” de la administración. EFE

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