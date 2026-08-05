Revelan que las estrellas binarias pueden imitar los efectos de la materia oscura

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Santa Cruz de Tenerife, 5 ago (EFE).- Un equipo del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha cuantificado por primera vez el impacto que los movimientos de las estrellas binarias pueden tener en las estimaciones de materia oscura de algunas de las galaxias más pequeñas del universo.

El trabajo propone una nueva metodología que permitirá obtener mediciones más precisas de la cantidad de materia oscura presente en estos sistemas, indica una nota del IAC.

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En la nota se explica que la Vía Láctea contiene cientos de miles de millones de estrellas y sin embargo a su alrededor orbitan decenas de galaxias mucho más pequeñas, compañeras enanas que albergan miles de veces menos estrellas y que viven inmersas en el halo de materia oscura de la galaxia.

Estos sistemas no solo son especialmente interesantes, sino que pertenecen al tipo de galaxia más abundante del universo, señala el IAC.

Entre ellas se encuentra un grupo especialmente extremo: las galaxias ultradébiles, los sistemas galácticos más pequeños conocidos.

Según explica el IAC, estas diminutas galaxias contienen millones de veces menos estrellas que la Vía Láctea y, en algunos casos, apenas unos cientos y se consideran los objetos con mayor proporción de materia oscura del universo, lo que las convierte en laboratorios únicos para estudiar esta misteriosa componente.

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De hecho, la presencia de materia oscura es lo que permite distinguirlas de simples agrupaciones estelares o cúmulos globulares.

Sin embargo, existe el problema que se infiere la presencia de materia oscura midiendo la velocidad de las estrellas de estas galaxias ya que si se desplazan demasiado rápido para la cantidad de materia visible, debe existir una fuente adicional de gravedad.

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Pero los movimientos orbitales de las estrellas binarias —pares de estrellas muy cercanas que orbitan entre sí y que podrían representar hasta el 70 % de la población estelar— suelen ignorarse en estos análisis.

El estudio liderado por el Instituto de Astrofísica de Canarias demuestra que los movimientos orbitales de estas estrellas binarias pueden reproducir los efectos gravitatorios que hasta ahora se atribuían a grandes cantidades de materia oscura.

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Para investigar este efecto en detalle, el equipo desarrolló una nueva metodología estadística y la aplicó a una muestra de galaxias ultradébiles satélite de la Vía Láctea.

Los resultados muestran que, una vez considerado el efecto de las estrellas binarias, la cantidad estimada de materia oscura disminuye y, en algunos casos, la evidencia de su presencia deja incluso de ser concluyente.

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"Algunos objetos que parecían galaxias podrían ser, en realidad, simples cúmulos globulares con estrellas binarias, es decir, sistemas sin materia oscura", explica José María Arroyo-Polonio, investigador del IAC que ha liderado el estudio y que precisa que en otros casos, aunque la evidencia de materia oscura sigue siendo clara, la cantidad estimada se reduce significativamente", añade.

El trabajo también señala cómo resolver este problema: observar las mismas estrellas en distintos momentos a lo largo de meses o años.

"Estas observaciones permiten identificar las binarias ocultas y separar su influencia de la verdadera señal gravitatoria", destaca Giuseppina Battaglia, investigadora del IAC y coautora del artículo.

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"En otras palabras, para comprender las galaxias más pequeñas del universo, primero debemos asegurarnos de no estar confundiendo el baile de parejas estelares con la presencia de materia oscura", concluye Guillaume F. Thomas, investigador del IAC y coautor del estudio. EFE