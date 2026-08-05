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Las carabelas portuguesas dejan 120 picaduras en un día en las playas de San Sebastián

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San Sebastián, 5 ago (EFE).- Las carabelas portuguesas provocaron este martes unas 120 picaduras en las playas de San Sebastián, la mayoría de carácter leve, en una jornada en la que se registraron unos 3.000 bañistas, han informado fuentes municipales.

A pesar de la "presencia significativa" de carabelas en algunos momentos, el Ayuntamiento donostiarra ha asegurado en una nota que "el número de asistencias por picaduras es reducido respecto al elevado volumen de bañistas y los ejemplares detectados en las playas".

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Ha señalado además que "la gran mayoría de las atenciones están siendo de carácter leve" y ha recordado que la situación en los arenales puede variar en pocas horas ya que depende de varios factores como las condiciones del mar y el viento.

De hecho, este martes por la tarde se llegó a izar la bandera roja por la presencia de carabelas en las tres playas de San Sebastián que esta misma mañana ya habían recobrado la total normalidad.

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El protocolo de actuación se aplica en función de la evolución del día, el número y tamaño de los ejemplares detectados y el criterio de los equipos de socorrismo.

Las decisiones se adoptan en cada momento conforme a ese procedimiento y únicamente se plantea el cierre de una playa en una situación de riesgo elevado, ha recordado el Ayuntamiento. EFE

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