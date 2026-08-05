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El consumo de electricidad en comercios de Ceuta cayó un 35 % los días de entrada masiva

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Madrid, 5 ago (EFE).- El consumo de electricidad por parte de los comercios en la ciudad autónoma de Ceuta durante los días 31 de julio y 1 de agosto, coincidiendo con la entrada masiva de personas migrantes, cayó un 35 % con respecto a un día equivalente y todavía no se ha recuperado la normalidad.

Así lo ha indicado el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, en una entrevista en el programa "La Hora de la 1", de TVE, donde ha insistido en que el Gobierno va a estar del lado del pequeño comercio y de los pequeños negocios de Ceuta, que se han visto afectados por la situación "de manera muy significativa".

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Cuerpo ha explicado que están en un momento de monitorización del impacto, analizando datos diarios, y ha detallado que el consumo de electricidad de las ramas que tienen que ver con el comercio minorista llegó a caer con respecto a un día equivalente en torno al 35 % los días 31 de julio y 1 de agosto.

"Este podemos decir que es el impacto inicial", ha remarcado el vicepresidente primero, al tiempo que ha añadido que "se ha recuperado gran parte de esta caída" y los datos de este martes "hablaban de una bajada de en torno al 10 %-11 % con respecto a días normales".

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Así, se ha recuperado dos tercios de ese impacto inicial, pero no se ha llegado todavía a esa normalización, ha reconocido el ministro.

Ha subrayado que a este efecto de corto plazo o de posibles cierres de pequeños comercios hay que sumar otros factores o elementos adicionales, como por ejemplo la suspensión de las fiestas patronales en Ceuta, la disminución del turismo en estos días o la cancelación de reservas.

En el medio largo plazo, según Cuerpo, habrá que seguir observando los efectos en la inversión, en cuanto a llegada o en cuanto a negocio, y por ello ha remarcado la necesidad de plantear un plan que dé respuesta a estos cierres iniciales y que garantice la continuidad de la actividad económica en Ceuta.

Según ha dicho, el Gobierno está en contacto con la Cámara de Comercio y con la Confederación de Empresarios de Ceuta, para tener también su evaluación y poder dar una respuesta "que esté a la altura" en las próximas semanas. EFE

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