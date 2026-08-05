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Descubren los primeros arrecifes fósiles horizontales de hace 6,5 millones de años

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Granada, 5 ago (EFE).- Investigadores de las universidades de Granada y Almería han descubierto los primeros arrecifes fósiles con crecimientos horizontales de hace 6,5 millones de años en varios puntos cerca de la capital almeriense, de la época en la que el Mediterráneo se secó casi por completo.

Expertos de esta dos universidades andaluzas han descubierto en la zona geológica de la cuenca de Almería-Níjar, al sur de la provincia de Almería, los primeros arrecifes de coral fósiles con crecimientos horizontales registrados a nivel mundial datados en 6,5 millones de años.

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El crecimiento de estos corales fósiles data de la época geológica justamente anterior al momento en el que el Mediterráneo se secó casi en su totalidad y su estudio permite conocer más detalles de cómo era el clima de esta zona de Andalucía en la antigüedad.

Estos cuerpos sedimentarios, denominados biohermos, fueron estructuras arrecifales submarinas en forma de montículo y están construidos por organismos marinos sedentarios como corales, bivalvos o algas que se han preservado gracias al carbonato cálcico. Calizas con fósiles de la zona de estudio.

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La novedad de este estudio, que publica la revista Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, es la identificación y caracterización de estos arrecifes coralinos, singulares porque los corales crecieron en láminas horizontales en aguas cristalinas y de cierta profundidad durante un periodo en el que el mar Mediterráneo registraba una temperatura más cálida que la actual.

Según el equipo investigador, estas construcciones coralinas comparten una misma característica: la forma mayoritaria de crecimiento eran láminas horizontales que se acumulaban unas sobre otras hasta dar lugar a estos biohermos, algunos de los cuales llegan a tener hasta 20 metros de altura.

Así, la profundidad a la que se formaron los biohermos llegó a alcanzar hasta los 40 metros, equivalente aproximadamente a la altura de un edificio de 10 plantas.

"Esta forma de crecimiento se desarrolló con objeto de que al coral le llegase la mayor cantidad de luz posible. Para que a esta profundidad llegara algo de luz, la transparencia de las aguas tuvo que ser muy alta, pues en lugares más turbios no se podrían haber formado", ha explicado en una nota de la Fundación Descubre el investigador de la Universidad de Almería Fernando Sola.

Para obtener estas conclusiones, los expertos reconstruyeron la evolución de estos ecosistemas mediante el análisis detallado de los sedimentos. También seleccionaron columnas litológicas que cortaron en láminas finas para observarlas en el microscopio.

Los arrecifes crecieron en el Messiniense inferior, periodo antecede a un evento catastrófico conocido como la Crisis Salina del Messiniense, hace entre 6 y 5,5 millones de años, en el que el mar Mediterráneo se desecó casi por completo, dejando grandes depósitos de sal. EFE

mro/vg/cc

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