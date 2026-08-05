Aemet prevé una subida de los niveles de peligro de incendios en España este fin de semana

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Madrid, 5 ago (EFE).- Los niveles de peligro a que se produzcan incendios forestales en España volverán a subir este fin de semana, según ha alertado este miércoles la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que apunta a que el riesgo será "extremo" en varias áreas del país.

El citado organismo ha emitido esa advertencia en varios mensajes publicados hoy en sus redes sociales. En ellos señala en un mapa de predicción el nivel de peligrosidad previsto en las diferentes zonas con diferentes colores, desde azul a rojo, teniendo en cuenta si el nivel es muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto o extremo.

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De esta manera, de cara al sábado 8 de agosto, la Agencia prevé que en algunos puntos de Galicia, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha, Navarra, Cataluña y áreas del sureste, así como Baleares y Canarias ese riesgo será "extremo".

El domingo, según el aviso, el nivel baja a "muy alto" en gran parte de esos lugares, como Galicia y Castilla y León, donde se reduce el peligro, al igual que en los archipiélagos balear y canario.

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En el mismo mensaje, la Aemet anticipa asimismo que durante la jornada de este miércoles el peligro de incendios en el país será de moderado a alto en gran parte de la península; y de muy alto a extremo en zonas del este y sur. En cuanto a las islas Canarias, el organismo advierte de que el peligro será extremo en las zonas más montañosas.

España atraviesa, un año más, un verano complicado en cuanto a incendios forestales y, en lo que va de 2026 se han quemado ya alrededor de 180.000 hectáreas de superficie, según la última cifra oficial suministrada la pasada semana. EFE

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