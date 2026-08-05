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A prisión los 5 miembros de una banda que robaba bancos y salas de juego en 9 provincias

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Albacete, 5 ago (EFE).- La comandancia de la Guardia Civil de Albacete ha detenido a cinco personas, de entre 39 y 52 años, de nacionalidades serbia y española, acusados de pertenecer a una banda sospechosa de haber cometido robos en sucursales bancarias y salas de juego en nueve provincias, y todos ellos han ingresado en prisión tras pasar a disposición judicial.

Según ha informado el instituto armado este miércoles en un comunicado, con estas detenciones se han esclarecido 52 delitos cometidos en las provincias de Albacete, Alicante, Almería, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Jaén, Murcia y Valencia.

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Las investigaciones comenzaron en marzo de 2026, tras un robo cometido en una sucursal bancaria de la localidad albacetense de Ontur donde arrancaron la caja fuerte y la introdujeron en un vehículo de alta gama con placas de matrícula falsificadas, con lo que lograron apoderarse de más de 66.000 euros.

Las primeras pesquisas permitieron centrar la investigación en un grupo criminal asentado en la región de Murcia, cuyos integrantes presentaban gran movilidad geográfica y especialización en este tipo de delitos.

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Su actividad delictiva se centraba principalmente en el robo de cajas fuertes de entidades bancarias y de máquinas de cambio de salones de juego.

Actuaban completamente encapuchados, con guantes para evitar dejar vestigios y prendas oscuras y, además, empleaban vehículos de alta gama robados, a los que colocaban placas de matrícula falsificadas o sustraídas.

Durante los seis registros, la Guardia Civil ha logrado recuperar más de 34.000 euros, dos vehículos de alta gama, herramientas y ropa para la comisión de los delitos.

A la organización desarticulada se le atribuyen once robos con fuerza en sucursales bancarias, quince robos con fuerza en salones de juego, dos robos con fuerza en concesionarios de vehículos, dos delitos de sustracciones de vehículo a motor, seis hurtos de placas de matrícula, quince delitos de falsificación de documentos y otro de pertenencia a organización criminal en Albacete, Alicante, Almería, Ciudad Real, Cuenca, Granada, Jaén, Murcia y Valencia.

Las diligencias, instruidas por el Área de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Albacete, han sido coordinadas por la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Hellín, que ha decretado el ingreso en prisión de todos los detenidos de la organización desmantelada. EFE

dc/cst/jlg

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